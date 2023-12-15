Волинський майстер виготовив яйце з символами сили та нескінченності

Анатолій Бойко виготовив новий виріб — яєчну шкарлупу страуса Ему оздобив символами сили та нескінченності.



Анатолій Бойко розповів



Майстер каже, що важливо, аби шкарлупа була твердою та з нею було легко працювати. Виріб Анатолій Бойко покрив спеціальним сплавом, який є імітацією срібла.



"Насправді — це не срібло, але виглядає дуже подібно. Яйце я покрив ювелірним алюмінієм та сплавом нержавіючою сталі та вийшло дуже подібне на срібло", — каже майстер.

На виробі майстер зобразив давній трипільський символ — "коловорот", який схожий на умовну позначку грози, але не має ні початку, ні кінця. Анатолій Бойко каже, що це символ сили.



"Також на яйці є символ нескінченності — латинська буква "s". Я її часто використовую у своїх роботах", — говорить Анатолій Бойко.

Зі слів Анатолія Бойка, цей виріб він створив, як оберіг. Наразі він не має власника та зберігається у колекції майстра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський майстер із Володимиравиготовив новий виріб — яєчну шкарлупу страуса Ему оздобив символами сили та нескінченності.Анатолій Бойко розповів Суспільному , що вже не вперше працює із яєчною шкарлупою страусів Ему, а для своїх виробів яйця спеціально замовляє у перевірених постачальників.Майстер каже, що важливо, аби шкарлупа була твердою та з нею було легко працювати. Виріб Анатолій Бойко покрив спеціальним сплавом, який є імітацією срібла."Насправді — це не срібло, але виглядає дуже подібно. Яйце я покрив ювелірним алюмінієм та сплавом нержавіючою сталі та вийшло дуже подібне на срібло", — каже майстер.На виробі майстер зобразив давній трипільський символ — "коловорот", який схожий на умовну позначку грози, але не має ні початку, ні кінця. Анатолій Бойко каже, що це символ сили."Також на яйці є символ нескінченності — латинська буква "s". Я її часто використовую у своїх роботах", — говорить Анатолій Бойко.Зі слів Анатолія Бойка, цей виріб він створив, як оберіг. Наразі він не має власника та зберігається у колекції майстра.

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