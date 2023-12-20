Мінкультури і не тільки: ЗМІ назвали міністерства, які можуть ліквідувати

Мінкультури і не тільки: ЗМІ назвали міністерства, які можуть ліквідувати
В Україні планують скоротити щонайменше п'ять міністерств із 19 наявних. Насамперед ідеться про об'єднання "соціальних" міністерств.

Про це NV повідомили джерела в Офісі президента (ОП), а також у парламентській фракції партії Слуга народу (СН).

"Питання є і до деяких міністрів, і до віцепрем'єрів, наприклад, до Ірини Верещук, – її Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планують розформувати, – пояснив співрозмовник редакції з ОП. – Те саме стосується і розформування Міністерства молоді та спорту".

Тривають дискусії про те, щоб прибрати Міністерство культури та інформполітики, яке поки що не має свого керівника, і розподілити його функції між іншими відомствами.

Можуть ліквідувати й Міністерство агрополітики, об'єднавши його з Мінекономіки, – тим паче, що подібний "гібрид" колись уже існував.

"Фактично, ми плануємо повернутися до тієї стратегії щодо об'єднання міністерств, яка вже була 2019 року", – зазначив співрозмовник NV в оточенні президента.

Водночас джерело редакції в уряді повідомило, що 40% документації, яка наразі є щодо євроінтеграційних процесів, стосується аграрної теми.

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Теги: міністерства, скорочення
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