Очільники волинських університетів потрапили у ТОП ректорів з найвищими зарплатами





Найвища зарплата серед ректорів топ-20 вишів – у керівника Київського університету імені Драгоманова Віктора Андрущенка. За 2022 рік він заробив 2 млн 051,9 тис. грн. У рейтингу українських закладів вищої освіти університет посів 15 місце.



Трохи менше заробив ректор Київського політехнічного інституту, котрий посідає друге місце за популярністю серед абітурієнтів. Михайло Згуровський задекларував за 2022 рік 1 млн 826,2 тис. грн зарплати.



Ректор Львівського національного університету імені Франка (3 місце) Володимир Мельник задекларував 1 млн 252,4 тис. грн зарплати. Майже стільки ж заробив Анатолій Мазаракі, який очолює Державний торговельно-економічний університет у Києві (6 місце) – 1 млн 221 тис. грн.



Ректор найпопулярнішого українського університету (саме сюди абітурієнти подали найбільше заяв під час вступної кампанії) – «Львівської політехніки» – Юрій Бобало задекларував 1 млн 99,6 тис. грн. зарплати.



Ректор київського університету імені Шевченка (4 місце) Володимир Бугров заробив у 2022 році 1 млн 50,7 тис. грн.



Зарплата ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України (11 місце) Станіслава Ніколаєнка становила, згідно з його декларацією, 973,7 тис. грн.



Від 719 до 765 тисяч заробили ректор Харківського політехнічного інституту (17 місце) Євген Соколов, ректорка Луцького національного технічного університету (19 місце) Ірина Вахович, ректор Ужгородського національного університету (10 місце) Володимир Смоланка, ректор Національного університету Прикарпаття імені Стефаника (9 місце) Ігор Цепенда.



Ректор університету імені Федьковича у Чернівцях (8 місце) Роман Петришин задекларував 634,8 тис. грн зарплати, а ректор київського університету імені Грінченка (12 місце) Олександр Турунцев – 672,9 тис. грн.



Зарплати від 400 до 600 тисяч задекларували: ректор Києво-Могилянської академії (18 місце) Сергій Квіт, ректор Дніпровської політехніки (16 місце) Олександр Азюковський, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки (20 місце) Анатолій Цьось, ректорка Харківського національного університету імені Каразіна (14 місце) Тетяна Кагановська, ректор Дніпровського національного університету імені Гончара (13 місце) Сергій Оковитий та ректор Київського національного економічного університету імені Гетьмана (7 місце) Дмитро Лук'яненко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання "Слово і діло" дослідило декларації ректорів двадцяти найпопулярніших закладів вищої освіти України (за кількістю поданих заяв абітурієнтів) та опублікувало, яку зарплату вони отримали на основному місці роботи у 2022 році.Найвища зарплата серед ректорів топ-20 вишів – у керівника Київського університету імені Драгоманова. За 2022 рік він заробив 2 млн 051,9 тис. грн. У рейтингу українських закладів вищої освіти університет посів 15 місце.Трохи менше заробив ректор Київського політехнічного інституту, котрий посідає друге місце за популярністю серед абітурієнтів.задекларував за 2022 рік 1 млн 826,2 тис. грн зарплати.Ректор Львівського національного університету імені Франка (3 місце)задекларував 1 млн 252,4 тис. грн зарплати. Майже стільки ж заробив, який очолює Державний торговельно-економічний університет у Києві (6 місце) – 1 млн 221 тис. грн.Ректор найпопулярнішого українського університету (саме сюди абітурієнти подали найбільше заяв під час вступної кампанії) – «Львівської політехніки» –задекларував 1 млн 99,6 тис. грн. зарплати.Ректор київського університету імені Шевченка (4 місце)заробив у 2022 році 1 млн 50,7 тис. грн.Зарплата ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України (11 місце)становила, згідно з його декларацією, 973,7 тис. грн.Від 719 до 765 тисяч заробили ректор Харківського політехнічного інституту (17 місце), ректорка Луцького національного технічного університету (19 місце), ректор Ужгородського національного університету (10 місце), ректор Національного університету Прикарпаття імені Стефаника (9 місце)Ректор університету імені Федьковича у Чернівцях (8 місце)задекларував 634,8 тис. грн зарплати, а ректор київського університету імені Грінченка (12 місце)– 672,9 тис. грн.Зарплати від 400 до 600 тисяч задекларували: ректор Києво-Могилянської академії (18 місце), ректор Дніпровської політехніки (16 місце), ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки (20 місце), ректорка Харківського національного університету імені Каразіна (14 місце), ректор Дніпровського національного університету імені Гончара (13 місце)та ректор Київського національного економічного університету імені Гетьмана (7 місце)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію