Залужний пройшов ВЛК та був визнаний непридатним для служби в армії

Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії.



Про це пише видання



Зазначається, що ексголовнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.



«Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський», – пише видання.



Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.



Крім того, вказується, що наразі не відомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.

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