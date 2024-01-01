Залужний пройшов ВЛК та був визнаний непридатним для служби в армії

Залужний пройшов ВЛК та був визнаний непридатним для служби в армії
Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії.

Про це пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.

Зазначається, що ексголовнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

«Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський», – пише видання.

Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.

Крім того, вказується, що наразі не відомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.

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Теги: Залужний, звільнення
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