Луцькі театрали зняли щемливе відео з нагоди 210-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря

Луцькі театрали зняли щемливе відео з нагоди 210-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря
Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка до 210-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря зняли зворушливе відео.

Ролик опублікували на Ютуб-каналі театру.

"Великому Кобзарю – 210 років! Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу. Сьогодні ми в Україні відзначаємо 210-річницю від дня народження великого сина України, пророка, титана духу, національного героя", - додають у театрі.

Життя Великого Кобзаря є прикладом невтомного борця за волю, правду, мир та єднання. Тому навіть через віки його слово є важливою частиною духовної спадщини українського народу і об’єднує всіх українців задля щасливого мирного майбутнього нашої країни!

Минуло 210 років від дня народження поета, проте його рядки і досі актуальні.

"Боріться – поборете, Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая!"


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Теги: Луцьк, театр, Тарас Шевченко
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