Луцькі театрали зняли щемливе відео з нагоди 210-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря

Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка до 210-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря зняли зворушливе відео.Ролик опублікували на Ютуб-каналі театру."Великому Кобзарю – 210 років! Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу. Сьогодні ми в Україні відзначаємо 210-річницю від дня народження великого сина України, пророка, титана духу, національного героя", - додають у театрі.Життя Великого Кобзаря є прикладом невтомного борця за волю, правду, мир та єднання. Тому навіть через віки його слово є важливою частиною духовної спадщини українського народу і об’єднує всіх українців задля щасливого мирного майбутнього нашої країни!Минуло 210 років від дня народження поета, проте його рядки і досі актуальні."Боріться – поборете, Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая!"