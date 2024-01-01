На Волинь навіки повертається Герой Олександр Степюк

Олександр Степюк.

Траурний кортеж прибуде у неділю, 10 березня.



Про це повідомив очільник громади Борис Карпус.



Герой загинув у суботу, 2 березня, в Запорізькій області. Олександр Степюк 1980 року народження був жителем Нововолинська.



Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

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