На Волинь навіки повертається Герой Олександр Степюк
Сьогодні, 13:18
У Нововолинську громаду «на щиті» повертається Герой Олександр Степюк.
Траурний кортеж прибуде у неділю, 10 березня.
Про це повідомив очільник громади Борис Карпус.
Герой загинув у суботу, 2 березня, в Запорізькій області. Олександр Степюк 1980 року народження був жителем Нововолинська.
Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
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Траурний кортеж прибуде у неділю, 10 березня.
Про це повідомив очільник громади Борис Карпус.
Герой загинув у суботу, 2 березня, в Запорізькій області. Олександр Степюк 1980 року народження був жителем Нововолинська.
Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
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