На Волинь навіки повертається Герой Олександр Степюк

На Волинь навіки повертається Герой Олександр Степюк
У Нововолинську громаду «на щиті» повертається Герой Олександр Степюк.
Траурний кортеж прибуде у неділю, 10 березня.

Про це повідомив очільник громади Борис Карпус.

Герой загинув у суботу, 2 березня, в Запорізькій області. Олександр Степюк 1980 року народження був жителем Нововолинська.

Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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