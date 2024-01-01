Польські фермери планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні

Польські фермери планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні
Польські фермери планують тимчасово розблокувати рух у напрямку КПП "Краківець". Це може тривати до 13 березня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає ТСН.

За його даними, зараз на українсько-польському кордоні перебувають близько 2,3 тисячі вантажівок.

"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", - розповів Демченко.

Найскладнішу ситуацію фіксують на напрямках КПП:

- "Ягодин";
- "Шегині".

"На вищезгаданих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 фур, а "Шегині" - близько 20", - додав Демченко.

Для інших категорій транспорту - легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Блокада кордону, польські фермери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині учень вкрав з гаманця вчителя майже 300 тисяч гривень
Сьогодні, 12:27
Польські фермери планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні
Сьогодні, 11:14
Курсові гойдалки: скільки коштує долар і євро 9 березня
Сьогодні, 10:17
Генштаб повідомив про збиті «Шахеди» та удари по озброєнню окупантів
Сьогодні, 09:35
Зеленський розглянув петицію і посмертно нагородив орденом «За мужність» воїна з Волині
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
За тиждень на в'їзд до Польщі через Ягодин не пропустили жодної вантажівки За тиждень на в'їзд до Польщі через Ягодин не пропустили жодної вантажівки
26 лютий, 20:45
В усьому винна російська агресія: Дуда прокоментував блокаду польсько-українського кордону В усьому винна російська агресія: Дуда прокоментував блокаду польсько-українського кордону
20 лютий, 23:11
Ситуація поблизу пункту пропуску «Устилуг» на Волині: що кажуть водії про страйк з польської сторони Ситуація поблизу пункту пропуску «Устилуг» на Волині: що кажуть водії про страйк з польської сторони
13 лютий, 07:17
Розрізали замки болгарками: поляки висипали зерно з українських фур на волинському пункті пропуску Розрізали замки болгарками: поляки висипали зерно з українських фур на волинському пункті пропуску
11 лютий, 21:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині учень вкрав з гаманця вчителя майже 300 тисяч гривень
Сьогодні, 12:27
 0
Польські фермери планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні
Сьогодні, 11:14
 0
Курсові гойдалки: скільки коштує долар і євро 9 березня
Сьогодні, 10:17
 0
Генштаб повідомив про збиті «Шахеди» та удари по озброєнню окупантів
Сьогодні, 09:35
 0
Зеленський розглянув петицію і посмертно нагородив орденом «За мужність» воїна з Волині
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8