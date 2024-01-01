Польські фермери планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає



За його даними, зараз на українсько-польському кордоні перебувають близько 2,3 тисячі вантажівок.



"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", - розповів Демченко.



Найскладнішу ситуацію фіксують на напрямках КПП:



- "Ягодин";

- "Шегині".



"На вищезгаданих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 фур, а "Шегині" - близько 20", - додав Демченко.



Для інших категорій транспорту - легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери планують тимчасово розблокувати рух у напрямку КПП "Краківець". Це може тривати до 13 березня.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ)в ефірі телемарафону, передає ТСН За його даними, зараз на українсько-польському кордоні перебувають близько 2,3 тисячі вантажівок."Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", - розповів Демченко.Найскладнішу ситуацію фіксують на напрямках КПП:- "Ягодин";- "Шегині"."На вищезгаданих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 фур, а "Шегині" - близько 20", - додав Демченко.Для інших категорій транспорту - легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

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