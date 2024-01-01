Курсові гойдалки: скільки коштує долар і євро 9 березня

Курсові гойдалки: скільки коштує долар і євро 9 березня
Весняні гойдалки є не лише у погоди, а й у курсу валют. Ціни на європейську та американську валюти зросли на кілька копійок. Зокрема, ця ситуація помітна на міжбанку та "чорному" ринку. Бачимо ріст на 14 копійок щодо долара та 40 копійок стосовно євро.

Курс валют на 9 березня 2024 року

1 долар США — 38,08
1 євро — 41,49
1 польський злотий — 9,64
1 швейцарський франк — 43,29
1 юань — 5,29

Курс валют на міжбанку 9 березня

долар (купівля/продаж) — 38,18/ 38,22 грн
євро (купівля/продаж) — 41,84/41,87 грн

Курс валют на "чорному" ринку 9 березня

долар (купівля/продаж) — 38,45/38,55 грн
євро (купівля/продаж) — 42,00/42,17 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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