Курсові гойдалки: скільки коштує долар і євро 9 березня





Курс валют на 9 березня 2024 року



1 долар США — 38,08

1 євро — 41,49

1 польський злотий — 9,64

1 швейцарський франк — 43,29

1 юань — 5,29



Курс валют на міжбанку 9 березня



долар (купівля/продаж) — 38,18/ 38,22 грн

євро (купівля/продаж) — 41,84/41,87 грн



Курс валют на "чорному" ринку 9 березня



долар (купівля/продаж) — 38,45/38,55 грн

євро (купівля/продаж) — 42,00/42,17 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весняні гойдалки є не лише у погоди, а й у курсу валют. Ціни на європейську та американську валюти зросли на кілька копійок. Зокрема, ця ситуація помітна на міжбанку та "чорному" ринку. Бачимо ріст на 14 копійок щодо долара та 40 копійок стосовно євро.1 долар США — 38,081 євро — 41,491 польський злотий — 9,641 швейцарський франк — 43,291 юань — 5,29долар (купівля/продаж) — 38,18/ 38,22 грнєвро (купівля/продаж) — 41,84/41,87 грндолар (купівля/продаж) — 38,45/38,55 грнєвро (купівля/продаж) — 42,00/42,17 грн

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