Генштаб повідомив про збиті «Шахеди» та удари по озброєнню окупантів

Генштаб повідомив про збиті «Шахеди» та удари по озброєнню окупантів
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська. Сили оборони знищили 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу “Shahed”.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 березня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж “Житель”, 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А “Солнцепек” та 1 складу боєприпасів російських окупантів.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян, які 22 рази намагалися прорвати оборону. Також військо РФ завдало 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснило 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Теги: Генштаб, зведення
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