Зеленський передав Ердогану список українських полонених

Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу передав своєму турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія.



Серед них й репресовані кримські татари. Про це повідомляє



"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", - сказав Зеленський.



Президент наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", такі як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та інші.



Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.



Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.



Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпід час візиту до Стамбулу передав своєму турецькому колезісписок українських полонених, яких утримує Росія.Серед них й репресовані кримські татари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом."Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", - сказав Зеленський.Президент наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", такі як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та інші.Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.

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