Зеленський передав Ердогану список українських полонених
Сьогодні, 07:32
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу передав своєму турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія.
Серед них й репресовані кримські татари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", такі як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та інші.
Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.
Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.
Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.
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Серед них й репресовані кримські татари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", такі як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та інші.
Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.
Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.
Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.
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