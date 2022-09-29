Зеленський передав Ердогану список українських полонених

Зеленський передав Ердогану список українських полонених
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу передав своєму турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія.

Серед них й репресовані кримські татари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", такі як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та інші.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.

Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.

Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.

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Теги: Україна, Туреччина, полонені, обмін, війна
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