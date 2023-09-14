До збірної України WU-17 викликали 6 футболісток з Волині





Представниці Волині, які викликалися до збірної, захищають кольори ЖФК «Ладомир» з міста Володимир, - повідомили на сторінці футбольного клубу.



Головний тренер дівочої збірної України WU-17 Сергій Сапронов оприлюднив список із 20-х гравців, які викликані на навчально-тренувальний збір з подальшою участю у другому етапі Чемпіонату Європи УЄФА 2023/2024 рр.



До списку гравців жіночої збірної потрапили шість волинських гравчинь:

Ігнатенко Марія, Савкіна Вікторія, Коновалова Софія, Гладун Зоряна, Артеменко Дарія, Саноцька Вікторія.

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