В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 10 дітей





Про це повідомляє Миколу Кулебу у Telegram.



"Десять українських дітей, які опинилися після 24 лютого в окупації, вдалося врятувати і повернути в Україну команді Save Ukraine. Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сім'ї у безпеці", - розповів Кулеба.



Одна дитина, яку вдалося повернути, втратила батька в окупації. Він згадує, що у школах швидко замінили всі українські підручники на російські та забороняли українську символіку. При цьому дітей змушували писати листи російським окупантам.



Також удалося повернути маленьку дівчинку Лану, яка народилася вже в окупації. Її мама ледве домовилася з росіянами, щоб їх пустили до пологового будинку.



Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українських дітей, яких окупанти вивозять до таборів для т.зв. перевиховання, змушують слухати лекції "вагнерівців".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні вдалося повернути з окупації десятьох дітей і возз'єднати їх із сім'ями. Нині вони у безпеці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника благодійної організації Save Ukraineу Telegram."Десять українських дітей, які опинилися після 24 лютого в окупації, вдалося врятувати і повернути в Україну команді Save Ukraine. Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сім'ї у безпеці", - розповів Кулеба.Одна дитина, яку вдалося повернути, втратила батька в окупації. Він згадує, що у школах швидко замінили всі українські підручники на російські та забороняли українську символіку. При цьому дітей змушували писати листи російським окупантам.Також удалося повернути маленьку дівчинку Лану, яка народилася вже в окупації. Її мама ледве домовилася з росіянами, щоб їх пустили до пологового будинку.Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українських дітей, яких окупанти вивозять до таборів для т.зв. перевиховання, змушують слухати лекції "вагнерівців".

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