В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 10 дітей

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 10 дітей
Україні вдалося повернути з окупації десятьох дітей і возз'єднати їх із сім'ями. Нині вони у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника благодійної організації Save Ukraine Миколу Кулебу у Telegram.

"Десять українських дітей, які опинилися після 24 лютого в окупації, вдалося врятувати і повернути в Україну команді Save Ukraine. Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сім'ї у безпеці", - розповів Кулеба.

Одна дитина, яку вдалося повернути, втратила батька в окупації. Він згадує, що у школах швидко замінили всі українські підручники на російські та забороняли українську символіку. При цьому дітей змушували писати листи російським окупантам.

Також удалося повернути маленьку дівчинку Лану, яка народилася вже в окупації. Її мама ледве домовилася з росіянами, щоб їх пустили до пологового будинку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українських дітей, яких окупанти вивозять до таборів для т.зв. перевиховання, змушують слухати лекції "вагнерівців".

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Теги: Україна, війна, ТОТ, діти, окупація
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