Ще одна країна підпише з Україною безпекову угоду

Ще одна країна підпише з Україною безпекову угоду
Естонія слідом за іншими державами також має намір підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною в межах декларації лідерів "Групи семи", ухваленої на Вільнюському саміті НАТО.

Про це на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє "Європейська правда".

"Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань (у сфері військової допомоги. – Ред.)", – сказав Тсахкна.

Він нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити – зокрема вже наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

"Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", – оголосив естонський міністр.

Він закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік – "достатньо, щоб відтіснити росіян" з українських територій.

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Теги: війна, Україна, Естонія
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