Патрулювання на мотоциклі та контроль роботи колег-чоловіків: історія дівчини-лісівника з Волині

21-річна Тетяна Клямар уже 2 роки працює помічницею лісничого у філії «Любешівське лісомисливське господарство» ДП "Ліси України" Її історія - гарний приклад, як дівчина або жінка має можливість обирати себе. Свою улюблену справу, свій стиль життя.Про це повідомляють на сторінці Поліського лісового офісу.Тетяна каже, що любов до лісу - сімейне. Колись бабуся теж працювала в лісі. Так, звісно, не в таких умовах, не мала службового транспорту у розпорядженні. Багато було роботи фізично важкої, яку доводилося виконувати. Не мала планшета, телефона зі спеціальним програмуванням, які допомагають в усьому. Але навіть такі умови жінка приймала, тому що любила свою роботу. Бабуся працювала лісокультурницею - фактично створювала ліс, який зараз охороняє та доглядає Тетяна.Дівчина сьогодні патрулює лісові масиви на мотоциклі. Каже, обʼїхати територію лісництва - ще те задоволення.Однозначно не все в роботі лісівника романтика. Але всі труднощі перекриваються тими приємними моментами, що повʼязані з лісом.«Коли маєш можливість спостерігати, як посаджені тобою маленькі сіянці піднімаються, ростуть, стають деревцями - радість і ще та гордість. Приходить усвідомлення, що все не дарма, що ти робиш важливу справу. Тому що ліс у нашому краї неймовірно важливий», - пояснює дівчина.«Прикро, що не всі це розуміють. Доводиться мати неприємні розмови з лісопорушниками. А це дуже часто знайомі тобі люди з місцевих сіл. На мотоциклі їздити навчив тато, ще в дитинстві. Їжджу і на авто, коли потрібно», - каже Тетяна.Крім усього, в обовʼязки дівчини входить контролювати роботу майстрів лісу, які в підпорядкуванні. Це теж нескладно, жартує Тетяна, бо всі у них в колективі люди не випадкові.«Та й наші хлопці завжди підтримують. Нема такого, щоб я запитала поради, а мені відмовили. Так само і з допомогою, - зі щирою посмішкою зізнається Тетяна.