Волинянка у Туреччині продовжить боротьбу за путівку на Олімпіаду
Сьогодні, 21:16
Ковельчанка Ольга Падошик продовжить виборювати путівку на Олімпіаду в Парижі.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Нещодавно відбувся чемпіонат Польщі з вільної та жіночої боротьби. На ньому формувалась збірна команда, яка візьме участь в ліцензійному турнірі в Туреччині, де будуть розігруватись путівки на Олімпійські ігри у Парижі.
У змаганнях виступали колишні вихованки ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса. Спортсменки показали високі результати.
У категорії 62 кг “золото” завоювала Ольга Падошик. Дівчина поїде виборювати місце на участь в Олімпіаді.
У своїх вагових категоріях “срібло” здобула Анастасія Падошик, ”бронзу” – Анастасія Лебедєва.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Нещодавно відбувся чемпіонат Польщі з вільної та жіночої боротьби. На ньому формувалась збірна команда, яка візьме участь в ліцензійному турнірі в Туреччині, де будуть розігруватись путівки на Олімпійські ігри у Парижі.
У змаганнях виступали колишні вихованки ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса. Спортсменки показали високі результати.
У категорії 62 кг “золото” завоювала Ольга Падошик. Дівчина поїде виборювати місце на участь в Олімпіаді.
У своїх вагових категоріях “срібло” здобула Анастасія Падошик, ”бронзу” – Анастасія Лебедєва.
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