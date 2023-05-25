Волинянка у Туреччині продовжить боротьбу за путівку на Олімпіаду

Ольга Падошик продовжить виборювати путівку на Олімпіаду в Парижі.



Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Нещодавно відбувся чемпіонат Польщі з вільної та жіночої боротьби. На ньому формувалась збірна команда, яка візьме участь в ліцензійному турнірі в Туреччині, де будуть розігруватись путівки на Олімпійські ігри у Парижі.



У змаганнях виступали колишні вихованки ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса. Спортсменки показали високі результати.



У категорії 62 кг “золото” завоювала Ольга Падошик. Дівчина поїде виборювати місце на участь в Олімпіаді.



У своїх вагових категоріях “срібло” здобула Анастасія Падошик, ”бронзу” – Анастасія Лебедєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанкапродовжить виборювати путівку на Олімпіаду в Парижі.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Нещодавно відбувся чемпіонат Польщі з вільної та жіночої боротьби. На ньому формувалась збірна команда, яка візьме участь в ліцензійному турнірі в Туреччині, де будуть розігруватись путівки на Олімпійські ігри у Парижі.У змаганнях виступали колишні вихованки ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса. Спортсменки показали високі результати.У категорії 62 кг “золото” завоювала Ольга Падошик. Дівчина поїде виборювати місце на участь в Олімпіаді.У своїх вагових категоріях “срібло” здобула Анастасія Падошик, ”бронзу” – Анастасія Лебедєва.

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