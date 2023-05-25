Волинянка у Туреччині продовжить боротьбу за путівку на Олімпіаду

Волинянка у Туреччині продовжить боротьбу за путівку на Олімпіаду
Ковельчанка Ольга Падошик продовжить виборювати путівку на Олімпіаду в Парижі.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Нещодавно відбувся чемпіонат Польщі з вільної та жіночої боротьби. На ньому формувалась збірна команда, яка візьме участь в ліцензійному турнірі в Туреччині, де будуть розігруватись путівки на Олімпійські ігри у Парижі.

У змаганнях виступали колишні вихованки ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса. Спортсменки показали високі результати.

У категорії 62 кг “золото” завоювала Ольга Падошик. Дівчина поїде виборювати місце на участь в Олімпіаді.

У своїх вагових категоріях “срібло” здобула Анастасія Падошик, ”бронзу” – Анастасія Лебедєва.

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Теги: Волинь, Ковель, спорт, Олімпіада
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