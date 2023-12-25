Волинянин зарізав себе під час сімейної сварки
Сьогодні, 20:34
На Волині сімейна сварка закінчилася смертю одного із учасників інциденту.
Трагедія сталася у селі Ловища Ковельського району, - повідомляє ІА Волинські новини.
Попередньо, бизько 18 години 8 березня 34-річний чоловік під час сімейної сварки сам собі наніс проникаюче поранення черевної стінки і від отриманого пошкодження помер.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, приїхавши, медики константували біологічну смерть.
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Трагедія сталася у селі Ловища Ковельського району, - повідомляє ІА Волинські новини.
Попередньо, бизько 18 години 8 березня 34-річний чоловік під час сімейної сварки сам собі наніс проникаюче поранення черевної стінки і від отриманого пошкодження помер.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, приїхавши, медики константували біологічну смерть.
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