Волинянин зарізав себе під час сімейної сварки

Волинянин зарізав себе під час сімейної сварки
На Волині сімейна сварка закінчилася смертю одного із учасників інциденту.

Трагедія сталася у селі Ловища Ковельського району, - повідомляє ІА Волинські новини.

Попередньо, бизько 18 години 8 березня 34-річний чоловік під час сімейної сварки сам собі наніс проникаюче поранення черевної стінки і від отриманого пошкодження помер.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, приїхавши, медики константували біологічну смерть.

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Теги: Волинь, Ковельщина, смерть, сварка, трагедія
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