За ними полюють окупанти: як працюють військові паливозаправники з Волині

За ними полюють окупанти: як працюють військові паливозаправники з Волині
У Національній гвардії України розповіли, як працює служба пально-мастильних матеріалів волинського підрозділу НГУ.

Про це у фейсбуці інформує військова частина 1141 Нацгвардії.

Російські окупанти активно полюють за технікою підрозділів Сил оборони України. Серед пріоритетних цілей для ворога є не лише сучасні засоби ураження чи транспортування наших воїнів. Автомобільна техніка і цистерни з пально-мастильними матеріалами також у групі підвищеного ризику.

Водночас, своєчасне постачання палива до підрозділів Національної гвардії, що виконують службово-бойові завдання як на фронті, так і на інших стратегічних об'єктах – це надважлива умова боєготовності підрозділів і якісного виконання поставлених цілей.

Військові кажуть, що «паливо – це кров двигуна, що приводить його в дію».

Злагоджена робота служби пально-мастильних матеріалів волинського підрозділу Нацгвардії дозволяє безперебійно забезпечувати роботу автомобільної і бронетехніки військового підрозділу.

Використання гвардійцями сучасних та модернізованих паливозаправників є запорукою того, що процес доставлення і заправки військової техніки буде швидким, ощадливим і ефективним. Такі паливозаправники можуть заправляти одночасно кілька одиниць техніки, що скорочує час заправки, а значить, зменшує ризик ворожого удару по техніці.

Для безперебійної роботи водій-заправник ретельно і регулярно обслуговує довірену техніку, щоб всі системи були в найкращому стані.

«Робота специфічна пов’язана із підвищеною небезпекою. Ми доставляємо пальне до техніки, яка виконує бойові завдання. Під час війни робота заправників дуже важлива», – говорить водій транспортного засобу Павло.

Детальніше про роботу служби пально-мастильних матеріалів волинського підрозділу Нацгвардії дивіться у сюжеті.


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Теги: Нацгвардія, Луцьк, наближають перемогу
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