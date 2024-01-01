У Луцьку відкрили виставку, присвячену легендарному «Азову»

Луцьк став 11 містом, де презентували експозицію громадської організації родин загиблих захисників України «Серце назовні» на честьПро це у фейсбуці інформує Волинська обласна рада.Понад 200 постерів зі світлинами та життєписом загиблих азовців, їхні нагороди і особисті речі. У повному оточенні майже три місяці бійці стійко тримали оборону. В цих боях полк «Азов» втратив без малого 300 бійців. Серед загиблих і волиняни –та інші. Наймолодшому захиснику Маріуполя було 18 років, найстаршому – 63.Авторка експозиції – мама одного із загиблих воїнів. «Біль від утрати розривав зсередини. Я розуміла, що маю щось робити для свого сина, для його побратимів. Так виникла ідея цієї виставки. Ми продовжуємо збирати інформацію, бо тут є не всі азовці, які боронили Маріуполь і поклали своє життя за Батьківщину. Багатьох з них і досі не поховано, бо ворог не повертає тіла, він хоче знищити згадку про них, знищити навіть ДНК. Цією виставкою ми прагнемо розказати, які вони неймовірні, як вони мужньо боролися в повному оточенні. Хочеться на прикладі цих героїв виховувати молодь, щоб вона розуміла, що таке воля і свобода для українського народу», - розповіла про мету виставки жінка.«За злочини, що окупанти вчинили проти нашої держави, квітучого Маріуполя, проти українців, їм не буде ні прощення, ні пощади від нашого гніву і кари. Ми сумуємо за загиблими, шануємо їхню пам’ять та з усіх сил допомагаємо Збройним Силам нищити ворога», - зазначив голова Волинської облрадиДля Волинського краєзнавчого музею очільник облради передав прапори 110 ОМБР та штурмової бригади «Лють», які з передової привезли бійці цих підрозділів на знак вдячності за підтримку.