Винуватиця аварії з постраждалими на Волині отримала умовно

Винуватиця аварії з постраждалими на Волині отримала умовно
На Волині перед судом постала водійка, яка скоїла ДТП з постраждалими. Торік восени на трасі Ковель-Жовква жінка не впоралася з керуванням на слизькій дорозі та злетіла в кювет разом із п'ятьма пасажирами.

Про це пише Суспільне з посиланням на вирок Турійського районного суду

Що відомо про аварію

Вранці 25 листопада 2023 року волинянка їхала з Володимира до Ковеля. Аварія сталася поблизу села Мокрець на ділянці дороги з поворотом. Суд зазначив: водійка проявила неуважність, не стежила за дорожньою обстановкою, не відреагувала на її зміну і допустила перекидання машини.

Унаслідок ДТП дві пасажирки, які були позаду, та одна, котра була поруч із водійкою, отримали тяжкі тілесні ушкодження.
Винуватиця аварії з постраждалими на Волині отримала умовно

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою вину повністю та розповіла суду, за яких обставин трапилася аварія. Зі слів волинянки, того дня вона їхала на конференцію. Дорогою до Ковеля вона підібрала п'ятьох жінок, двоє з яких не травмувались.

"Зранку на дорозі була ожеледиця. З якою швидкістю рухалася не пам'ятає. Коли їхала з Володимира в напрямку Ковеля, то поблизу села Мокрець на заокругленій ділянці дороги автомобіль почало зносити вліво. Намагаючись вирівняти автомобіль, виїхала праворуч за межі проїзної частини, де авто перекинулося", — цитує жінку суд.

Травмовані пасажирки просили суддю у своїх заявах не призначати водійці суворе покарання, оскільки претензій до неї не мають. Суд врахував, що водійка допомагала потерпілим на місці ДТП, а допомагала з лікуванням надалі.

В оголошеному волинянці вироку сказано, що суд звільнив жінку від відбування покарання у вигляді трьох років і трьох місяців з випробуванням. Іспитовий строк для водійки призначили терміном на рік.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкрили виставку, присвячену легендарному «Азову»
Сьогодні, 18:53
У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 18:40
Винуватиця аварії з постраждалими на Волині отримала умовно
Сьогодні, 18:18
Спомин про Героя. Волинянин Олег Свинчук поліг, звільняючи Київщину
Сьогодні, 17:59
На Буковині затримали рекордну кількість ухилянтів з 12 областей
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Зам командира кримського «Беркуту» за розгін Майдану отримав 15 років тюрми Зам командира кримського «Беркуту» за розгін Майдану отримав 15 років тюрми
06 березень, 14:21
Суд залишив за ґратами суддю, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця Суд залишив за ґратами суддю, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця
04 березень, 18:21
Гастролер із Волині промишляв крадіжками на Житомирщині Гастролер із Волині промишляв крадіжками на Житомирщині
06 лютий, 16:45
В Одесі судили держзрадника, який наводив ракети на завод, де працював В Одесі судили держзрадника, який наводив ракети на завод, де працював
28 січень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За ними полюють окупанти: як працюють військові паливозаправники з Волині
Сьогодні, 19:13
 0
У Луцьку відкрили виставку, присвячену легендарному «Азову»
Сьогодні, 18:53
 0
У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 18:40
 0
Винуватиця аварії з постраждалими на Волині отримала умовно
Сьогодні, 18:18
 0
Спомин про Героя. Волинянин Олег Свинчук поліг, звільняючи Київщину
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8