На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО

Рятувальники надали допомогу потерпілим, які потрапили в ДТП сьогодні вранці, 25 листопада.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 8:45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що між селом Блаженик та Мокрець Турійської громади перекинувся автомобіль. На місце аварії виїхало відділення 17 ДПРЧ селища Турійськ.На місці події рятувальники відключили акумулятор живлення для запобігання пожежі та дістали трьох потерпілих, яких передали медикам. Як виявилося, на повороті водійка не справилася з керуванням внаслідок ожеледиці, в результаті чого автомобіль опинився в кюветі.