За добу українські військові знищили ще 860 окупантів

За добу українські військові знищили ще 860 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 860 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,

✔ танків ‒ 5502 (+6) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,

✔ артилерійських систем – 7851 (+18) од,

✔ РСЗВ – 905 (+1) од,

✔ засоби ППО ‒ 596 (+1) од,

✔ літаків – 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),

✔ крилаті ракети ‒ 1565 (+1),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни - 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1112 (+4).

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Теги: Втрати росії
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