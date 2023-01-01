За добу українські військові знищили ще 860 окупантів
Сьогодні, 12:00
За минулу добу Сили оборони знищили ще 860 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,
✔ танків ‒ 5502 (+6) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,
✔ артилерійських систем – 7851 (+18) од,
✔ РСЗВ – 905 (+1) од,
✔ засоби ППО ‒ 596 (+1) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),
✔ крилаті ракети ‒ 1565 (+1),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни - 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1112 (+4).
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Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,
✔ танків ‒ 5502 (+6) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,
✔ артилерійських систем – 7851 (+18) од,
✔ РСЗВ – 905 (+1) од,
✔ засоби ППО ‒ 596 (+1) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),
✔ крилаті ракети ‒ 1565 (+1),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни - 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1112 (+4).
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