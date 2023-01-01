За добу українські військові знищили ще 860 окупантів





Про це повідомили у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,



✔ танків ‒ 5502 (+6) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,



✔ артилерійських систем – 7851 (+18) од,



✔ РСЗВ – 905 (+1) од,



✔ засоби ППО ‒ 596 (+1) од,



✔ літаків – 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),



✔ крилаті ракети ‒ 1565 (+1),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни - 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1112 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 860 окупантів.Про це повідомили у Генштабі.✔ особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,✔ танків ‒ 5502 (+6) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,✔ артилерійських систем – 7851 (+18) од,✔ РСЗВ – 905 (+1) од,✔ засоби ППО ‒ 596 (+1) од,✔ літаків – 323 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),✔ крилаті ракети ‒ 1565 (+1),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни - 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1112 (+4).

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