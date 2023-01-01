На війні загинув Герой з Волині Володимир Янко

На війні загинув Герой з Волині Володимир Янко
На війні загинув воїн з Волині Володимир Янко.

Про це повідомили у Велицькій громаді.

"23 листопада сумна звістка прийшла у родину мельничанки Світлани Янко. На війні загинув її чоловік Володимир Янко, який з честю виконував свій військовий обов'язок в лавах 14 ОМБР", - йдеться в повідомленні.

На території Велицької громади оголошено триденну жалобу. Про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

Колектив Велицької сільської ради висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя Володимира Янка.

"Хай Бог дасть Вам сил і терпіння пережити тяжке горе. Вічна і світла пам’ять Герою, який віддав своє життя за свободу України!" - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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