На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Минулої доби у м. Любомль горів будинок- рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 24 листопада, о 21:47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, про те що у м. Любомль на вул. Володимирській горить цегляний житловий будинок. На місце пожежі виїхало відділення 10 ДПРЧ м. Любомль, через значне задимлення вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі та в складі ланки ГДЗС провели розвідку пожежі.

Вдалося вивести на свіже повітря двох мешканців, медичної допомоги вони не потребували. На гасіння подали 1 ручний ствол. Пожежу ліквідували о 22:09. Загоряння виникло біля димоходу. Вогнем пошкоджено димохід та перекриття. Ймовірна причина пожежі недолік конструкції димаря.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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