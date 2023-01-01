На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:31
Минулої доби у м. Любомль горів будинок- рятувальники ліквідували пожежу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 24 листопада, о 21:47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, про те що у м. Любомль на вул. Володимирській горить цегляний житловий будинок. На місце пожежі виїхало відділення 10 ДПРЧ м. Любомль, через значне задимлення вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі та в складі ланки ГДЗС провели розвідку пожежі.
Вдалося вивести на свіже повітря двох мешканців, медичної допомоги вони не потребували. На гасіння подали 1 ручний ствол. Пожежу ліквідували о 22:09. Загоряння виникло біля димоходу. Вогнем пошкоджено димохід та перекриття. Ймовірна причина пожежі недолік конструкції димаря.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 24 листопада, о 21:47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, про те що у м. Любомль на вул. Володимирській горить цегляний житловий будинок. На місце пожежі виїхало відділення 10 ДПРЧ м. Любомль, через значне задимлення вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі та в складі ланки ГДЗС провели розвідку пожежі.
Вдалося вивести на свіже повітря двох мешканців, медичної допомоги вони не потребували. На гасіння подали 1 ручний ствол. Пожежу ліквідували о 22:09. Загоряння виникло біля димоходу. Вогнем пошкоджено димохід та перекриття. Ймовірна причина пожежі недолік конструкції димаря.
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