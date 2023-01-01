«Нарешті я зміг приїхати до тебе»: командир стоїть на колінах на могилі загиблого волинянина Ігоря Юрасова

«Нарешті я зміг приїхати до тебе»: командир стоїть на колінах на могилі загиблого волинянина Ігоря Юрасова
У мережі з'явилося щемливе відео, як командир приїхав з Донеччини на могилу свого загиблого підлеглого, гранатометника Ігоря Юрасова.

Відео, що крає серце, оприлюднила сестра загиблого Героя, пише ТСН.

На відео видно, як командир стоїть на колінах, його тіло здригається від плачу. "Нарешті я зміг приїхати до тебе", - тихо каже він.

Відомо, що 33-річний мешканець Волині Ігор Юрасов із позивним "Самець" служив гранатометником у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Він загинув 10 червня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, виконуючи бойове завдання під час штурмових дій в районі Благодатного Бахмутського району Донецької області.

Ігор Юрасов був справжнім патріотом, мужнім і хоробрим воїном, люблячим чоловіком і батьком для свого єдиного синочка, якому за день до поховання тата виповнилось лише два рочки.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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