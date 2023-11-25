Під час нічної атаки на Київ окупанти вперше використали «чорні шахеди», – Ігнат





Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише



"Зараз бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір. Це ускладнить роботу Протиповітряної оборони, зокрема візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп", — розповідає Ігнат.



Ігнат також додав, що росіяни постійно модернізують "шахеди". Та це не завадить українським Силам оборони знищувати ворожі БПЛА.



Речник підкреслив, що попри схожіть з новими модернізованими "Shahed-238", вночі росіяни використали саме "Shahed-131/136".



Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російська армія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час нічної масованої атаки безпілотниками типу "Shahed", рф змінила колір та комплектацію БпЛА, однак, попри схожість з новими реактивними дронами, це не були модернізовані "Shahed-238", які нещодавно представив Іран.Про це розповів речник Повітряних силв ефірі телемарафону, пише LB.ua "Зараз бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір. Це ускладнить роботу Протиповітряної оборони, зокрема візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп", — розповідає Ігнат.Ігнат також додав, що росіяни постійно модернізують "шахеди". Та це не завадить українським Силам оборони знищувати ворожі БПЛА.Речник підкреслив, що попри схожіть з новими модернізованими "Shahed-238", вночі росіяни використали саме "Shahed-131/136".Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників типу "Shahed-131/136". Українським Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 74 із 75 ворожих безпілотників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію