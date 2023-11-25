Під час нічної атаки на Київ окупанти вперше використали «чорні шахеди», – Ігнат

Під час нічної атаки на Київ окупанти вперше використали «чорні шахеди», – Ігнат
Під час нічної масованої атаки безпілотниками типу "Shahed", рф змінила колір та комплектацію БпЛА, однак, попри схожість з новими реактивними дронами, це не були модернізовані "Shahed-238", які нещодавно представив Іран.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише LB.ua.

"Зараз бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір. Це ускладнить роботу Протиповітряної оборони, зокрема візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп", — розповідає Ігнат.

Ігнат також додав, що росіяни постійно модернізують "шахеди". Та це не завадить українським Силам оборони знищувати ворожі БПЛА.

Речник підкреслив, що попри схожіть з новими модернізованими "Shahed-238", вночі росіяни використали саме "Shahed-131/136".

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників типу "Shahed-131/136". Українським Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 74 із 75 ворожих безпілотників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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