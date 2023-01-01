У Луцькій громаді попрощалися із захисниками України Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком

Сьогодні, 25 листопада, жителі Луцької громади попрощалися з двома військовослужбовцями —та, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Лучанин Одінцов Артем Володимирович, 03.01.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.Молодший сержант Одінцов Артем Володимирович загинув 21.11.2023 року.Лучанин Бортнік Олександр Володимирович, 19.05.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А0536 на посаду старшого водія 1 відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.Солдат Бортнік Олександр Володимирович загинув 19.11.2023 року.Відспівали військовослужбовців у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.