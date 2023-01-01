Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Величка, який 4 місяці вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Величка, який 4 місяці вважався зниклим безвісти
Підтвердилася загибель старшого солдата Величка Владислава Васильовича (1997 року народження) із села Замостя.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Старший стрілець Владислав загинув в районі Соледара при виконанні бойового завдання за призначенням 1 липня 2023 року. Висловлюємо щирі співчуття дружині Любі, мамі Галині Данилівні, татові Василю Володимировичу та всій родині з втратою захисника України", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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