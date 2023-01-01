Гуманітарний коридор на Волині: пропонують відкрити прихисток на кордоні з Білоруссю





Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише



Там розповіли, що зараз поблизу цього гуманітарного коридору працює волонтерський центр від громадської організації Pluriton. Людям надається харчування, можливість зігрітися, переночувати тощо. Також запущені автобусні маршрути.



Як зазначила віцепремʼєр-міністерка Ірини Верещук, тепер розглядаються варіанти облаштування місця тимчасового проживання.



«Необхідно об’єднати зусилля, щоб закрити всі потреби. Першочергово маємо розв’язувати питання виплат та облаштування місць тимчасового проживання», — констатувала вона.



У відомстві додали, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні гуманітарний коридор «Мокрани — Доманове» в сторону України перетнули майже 6 тисяч людей, з них понад тисяча — це діти.



Більше про коридор



За рішенням уряду, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені. Працює лише один на Волині — «Мокрани — Доманове», який слугує гуманітарним коридором. Через нього пропускають виключно громадян України, які повертаються з окупованої території через Білорусь в Україну та лише у пішому порядку.



Мокрани — це прикордонне агромістечко Берестейській області Білорусі. До нього можна дістатися з Мінська, Бресту, Барановичів та Кобрина. До Кобрина можна доїхати поїздом.



Контрольно-пропускні пункти «Мокрани» та «Доманово» розділяє піший перехід довжиною у 1,5 км. Найближче до КПП «Доманово» українське місто — Ковель у Волинській області, близько 2 годин їзди на авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На українсько-білоруському кордоні у Волинській області можуть облаштувати місця тимчасового проживання для людей, які повертаються через гуманітарний коридор «Мокрани — Доманове».Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише Громадське Там розповіли, що зараз поблизу цього гуманітарного коридору працює волонтерський центр від громадської організації Pluriton. Людям надається харчування, можливість зігрітися, переночувати тощо. Також запущені автобусні маршрути.Як зазначила віцепремʼєр-міністерка, тепер розглядаються варіанти облаштування місця тимчасового проживання.«Необхідно об’єднати зусилля, щоб закрити всі потреби. Першочергово маємо розв’язувати питання виплат та облаштування місць тимчасового проживання», — констатувала вона.У відомстві додали, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні гуманітарний коридор «Мокрани — Доманове» в сторону України перетнули майже 6 тисяч людей, з них понад тисяча — це діти.За рішенням уряду, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені. Працює лише один на Волині — «Мокрани — Доманове», який слугує гуманітарним коридором. Через нього пропускають виключно громадян України, які повертаються з окупованої території через Білорусь в Україну та лише у пішому порядку.Мокрани — це прикордонне агромістечко Берестейській області Білорусі. До нього можна дістатися з Мінська, Бресту, Барановичів та Кобрина. До Кобрина можна доїхати поїздом.Контрольно-пропускні пункти «Мокрани» та «Доманово» розділяє піший перехід довжиною у 1,5 км. Найближче до КПП «Доманово» українське місто — Ковель у Волинській області, близько 2 годин їзди на авто.

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