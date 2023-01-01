Бійцям волинської 100-ої бригади ТрО передали 50 квадрокоптерів

Бійцям волинської 100-ої бригади ТрО передали 50 квадрокоптерів
Бійцям волинської 100-ої бригади ТрО сьогодні передали 50 квадрокоптерів марки «Foxeer». Незабаром «пташки» будуть на Сході країни, аби допомагати воїнам виганяти з нашої землі російську нечисть.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Забезпечити запит військових, які звернулися до ОВА, допомогли БО «Фундація допомоги захисникам України "Леся ЮА"» в особі її очільниці Лесі Рудь та меценат організації, засновник компанії «GSC Game World» Сергій Григорович. Щиро вдячний волонтерам за те, що швидко відгукнулися на запит", - йдеться в повідомленні.
Бійцям волинської 100-ої бригади ТрО передали 50 квадрокоптерів

Погуляйко зазначив, що планують відправити бійцям «сотки» ще одну таку партію дронів.
Бійцям волинської 100-ої бригади ТрО передали 50 квадрокоптерів
Бійцям волинської 100-ої бригади ТрО передали 50 квадрокоптерів

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Теги: Дрони, Волинь, бійці
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