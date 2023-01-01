На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Ткачук

На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Ткачук
На війні загинув воїн з Волині Павло Ткачук.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"Захищаючи рідну землю, під час виконання бойового завдання, в ході ведення бойових дій в районі с.Новомихайлівка Покровського р-ну Донецької області 20 листопада 2023 року загинув житель села Буяни ПАВЛО ТКАЧУК, 08.07.1992 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам загиблого.

Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зустріч та поховання загиблого повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Ткачук
Сьогодні, 15:24
Під час нічної атаки на Київ окупанти вперше використали «чорні шахеди», – Ігнат
Сьогодні, 14:50
92-річна переселенка у Луцьку розповіла, як пережила Голодомор і втратила дім. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
«Нарешті я зміг приїхати до тебе»: командир стоїть на колінах на могилі загиблого волинянина Ігоря Юрасова
Сьогодні, 13:32
Депутат Рівненської облради незаконно збагатився на мільйони доларів, – ДБР
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
«Нарешті я зміг приїхати до тебе»: командир стоїть на колінах на могилі загиблого волинянина Ігоря Юрасова «Нарешті я зміг приїхати до тебе»: командир стоїть на колінах на могилі загиблого волинянина Ігоря Юрасова
Сьогодні, 13:32
На війні загинув Герой з Волині Володимир Янко На війні загинув Герой з Волині Володимир Янко
Сьогодні, 11:35
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком
24 листопад, 12:45
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
24 листопад, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Ткачук
Сьогодні, 15:24
 0
Під час нічної атаки на Київ окупанти вперше використали «чорні шахеди», – Ігнат
Сьогодні, 14:50
 0
92-річна переселенка у Луцьку розповіла, як пережила Голодомор і втратила дім. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
 0
«Нарешті я зміг приїхати до тебе»: командир стоїть на колінах на могилі загиблого волинянина Ігоря Юрасова
Сьогодні, 13:32
 0
Депутат Рівненської облради незаконно збагатився на мільйони доларів, – ДБР
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8