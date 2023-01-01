На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Ткачук

Павло Ткачук.



Про це



"Захищаючи рідну землю, під час виконання бойового завдання, в ході ведення бойових дій в районі с.Новомихайлівка Покровського р-ну Донецької області 20 листопада 2023 року загинув житель села Буяни ПАВЛО ТКАЧУК, 08.07.1992 року народження.



Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам загиблого.



Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч та поховання загиблого повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Торчинській громаді."Захищаючи рідну землю, під час виконання бойового завдання, в ході ведення бойових дій в районі с.Новомихайлівка Покровського р-ну Донецької області 20 листопада 2023 року загинув житель села Буяни ПАВЛО ТКАЧУК, 08.07.1992 року народження.Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам загиблого.Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч та поховання загиблого повідомлять додатково.

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