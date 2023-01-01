Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада
У неділю, 26 листопада, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці, можливо, пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -1°.

Народний прогноз погоди: у цей час “всякий зяб зупиняється в рості”, тобто земля занурюється у сон до весни. У давнину казали: “Ззиває зима свою свиту: хурделицям і заметілям дає наказ – відлиги вгамувати”. Іній на деревах у цей день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю.

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Теги: Погода, Луцьк
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