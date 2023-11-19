На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік

Андрій Віднік.



Про це Ігор Чайка.



"Наша громада знову отримала трагічні новини з фронту. Загинув уродженець села Білин АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ВІДНІК (17.08.1981 – 19.11.2023).



Разом із сімʼєю Андрій жив у місті Рівне. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій долучився до лав Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1.



Із серпня 2023 року чоловік доєднався до ЗСУ й згодом опинився на передовій. Служив у військовій частині морської піхоти.



19 листопада наш земляк загинув внаслідок стрілецького бою з противником поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини", - йдеться в повідомленні.



Завтра, 26 листопада, будуть прощатися з Андрієм у його рідному селі.



"Через Ковель кортеж рухатиметься орієнтовно о 13 годині вулицями Фестивальна та Стуса.



У Білині – вулицями Ковельська, Лесі Українки, Лісова, Хилюка.



Чин похорону буде відбуватися так:



▪️орієнтовно о 13:15 – 13:30 - літія біля батьківського дому Героя у селі Білин (вулиця Хилюка, 7а);



▪️орієнтовно 14:00–14:10 – служба у церкві Різдва Пресвятої Богородиці;



▪️громадянська панахида на території церкви після завершення служби.



Поховають Героя на кладовищі у селі Білин", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомив міський голова Ковеля"Наша громада знову отримала трагічні новини з фронту. Загинув уродженець села Білин АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ВІДНІК (17.08.1981 – 19.11.2023).Разом із сімʼєю Андрій жив у місті Рівне. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій долучився до лав Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1.Із серпня 2023 року чоловік доєднався до ЗСУ й згодом опинився на передовій. Служив у військовій частині морської піхоти.19 листопада наш земляк загинув внаслідок стрілецького бою з противником поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини", - йдеться в повідомленні.Завтра, 26 листопада, будуть прощатися з Андрієм у його рідному селі."Через Ковель кортеж рухатиметься орієнтовно о 13 годині вулицями Фестивальна та Стуса.У Білині – вулицями Ковельська, Лесі Українки, Лісова, Хилюка.▪️орієнтовно о 13:15 – 13:30 - літія біля батьківського дому Героя у селі Білин (вулиця Хилюка, 7а);▪️орієнтовно 14:00–14:10 – служба у церкві Різдва Пресвятої Богородиці;▪️громадянська панахида на території церкви після завершення служби.Поховають Героя на кладовищі у селі Білин", - йдеться в повідомленні.

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