На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік
Сьогодні, 20:30
На війні загинув воїн з Волині Андрій Віднік.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Наша громада знову отримала трагічні новини з фронту. Загинув уродженець села Білин АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ВІДНІК (17.08.1981 – 19.11.2023).
Разом із сімʼєю Андрій жив у місті Рівне. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій долучився до лав Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1.
Із серпня 2023 року чоловік доєднався до ЗСУ й згодом опинився на передовій. Служив у військовій частині морської піхоти.
19 листопада наш земляк загинув внаслідок стрілецького бою з противником поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
Завтра, 26 листопада, будуть прощатися з Андрієм у його рідному селі.
"Через Ковель кортеж рухатиметься орієнтовно о 13 годині вулицями Фестивальна та Стуса.
У Білині – вулицями Ковельська, Лесі Українки, Лісова, Хилюка.
Чин похорону буде відбуватися так:
▪️орієнтовно о 13:15 – 13:30 - літія біля батьківського дому Героя у селі Білин (вулиця Хилюка, 7а);
▪️орієнтовно 14:00–14:10 – служба у церкві Різдва Пресвятої Богородиці;
▪️громадянська панахида на території церкви після завершення служби.
Поховають Героя на кладовищі у селі Білин", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Наша громада знову отримала трагічні новини з фронту. Загинув уродженець села Білин АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ВІДНІК (17.08.1981 – 19.11.2023).
Разом із сімʼєю Андрій жив у місті Рівне. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій долучився до лав Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1.
Із серпня 2023 року чоловік доєднався до ЗСУ й згодом опинився на передовій. Служив у військовій частині морської піхоти.
19 листопада наш земляк загинув внаслідок стрілецького бою з противником поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
Завтра, 26 листопада, будуть прощатися з Андрієм у його рідному селі.
"Через Ковель кортеж рухатиметься орієнтовно о 13 годині вулицями Фестивальна та Стуса.
У Білині – вулицями Ковельська, Лесі Українки, Лісова, Хилюка.
Чин похорону буде відбуватися так:
▪️орієнтовно о 13:15 – 13:30 - літія біля батьківського дому Героя у селі Білин (вулиця Хилюка, 7а);
▪️орієнтовно 14:00–14:10 – служба у церкві Різдва Пресвятої Богородиці;
▪️громадянська панахида на території церкви після завершення служби.
Поховають Героя на кладовищі у селі Білин", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Гуманітарний коридор на Волині: пропонують відкрити прихисток на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 19:05