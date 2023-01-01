На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський

Валентин Васильковський.



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"Пекучим болем знову огорнуті серця. 23 листопада війна забрала ще одного Героя-земляка, жителя села Зоряне, старшого бойового медика, молодшого сержанта Васильковського Валентина Віталійовича, 1983 року народження. Схиляємось перед безсмертним подвигом нашого Захисника. Щиро співчуваємо дружині, дітям, усім рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Забродівській громаді."Пекучим болем знову огорнуті серця. 23 листопада війна забрала ще одного Героя-земляка, жителя села Зоряне, старшого бойового медика, молодшого сержанта Васильковського Валентина Віталійовича, 1983 року народження. Схиляємось перед безсмертним подвигом нашого Захисника. Щиро співчуваємо дружині, дітям, усім рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.

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