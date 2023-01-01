На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський
Сьогодні, 21:22
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валентин Васильковський.
Про це повідомили у Забродівській громаді.
"Пекучим болем знову огорнуті серця. 23 листопада війна забрала ще одного Героя-земляка, жителя села Зоряне, старшого бойового медика, молодшого сержанта Васильковського Валентина Віталійовича, 1983 року народження. Схиляємось перед безсмертним подвигом нашого Захисника. Щиро співчуваємо дружині, дітям, усім рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Забродівській громаді.
"Пекучим болем знову огорнуті серця. 23 листопада війна забрала ще одного Героя-земляка, жителя села Зоряне, старшого бойового медика, молодшого сержанта Васильковського Валентина Віталійовича, 1983 року народження. Схиляємось перед безсмертним подвигом нашого Захисника. Щиро співчуваємо дружині, дітям, усім рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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