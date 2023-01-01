На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський

На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валентин Васильковський.

Про це повідомили у Забродівській громаді.

"Пекучим болем знову огорнуті серця. 23 листопада війна забрала ще одного Героя-земляка, жителя села Зоряне, старшого бойового медика, молодшого сержанта Васильковського Валентина Віталійовича, 1983 року народження. Схиляємось перед безсмертним подвигом нашого Захисника. Щиро співчуваємо дружині, дітям, усім рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.
На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський
Сьогодні, 21:22
«800 мільйонів на військо»: у Луцьку відбувся марш протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Гуманітарний коридор на Волині: пропонують відкрити прихисток на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 19:05
Схожі новини
На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік
Сьогодні, 20:30
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Величка, який 4 місяці вважався зниклим безвісти Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Величка, який 4 місяці вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 18:18
У Луцькій громаді попрощалися із захисниками України Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком У Луцькій громаді попрощалися із захисниками України Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком
Сьогодні, 16:01
На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Ткачук На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Ткачук
Сьогодні, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський
Сьогодні, 21:22
 0
«800 мільйонів на військо»: у Луцьку відбувся марш протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
 0
На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Гуманітарний коридор на Волині: пропонують відкрити прихисток на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8