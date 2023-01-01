Близько 20 водіїв фур, які застрягли на польському кордоні, хочуть евакуюватися в Україну





Про це в суботу, 25 листопада, на пресконференції для ЗМІ у польському Дорогуську неподалік кордону з Україною заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, пише



“На сьогодні є близько 20 водіїв, які зголосились й написали про те, що мають бажання поїхати в Україну на певний період часу”, - повідомив Деркач, зазначаючи, що про таку можливість водіїв було поінформовано напередодні.



Він підкреслив, що блокада кордону завдає збитків як Україні, так і Польщі, й іншим країнам ЄС. Заступник міністра повідомив, що Україна отримує через територію Польщі 30% всього, що потрібно для енергетичного сектора країни.



Деркач підкреслив, що коли цистерни з паливом тривалий час не можуть перетнути кордон і стоять в чергах, то це становить значну проблему для енергетичної системи України.



“Якщо протестуючим йшлося про доведення до енергетичної кризи в Україні, то їм це починає вдаватися”,- зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.



Він підкреслив, що крім цистерн з паливом, на кордоні також застрягли фури гуманітарною допомогою, які протестуючі обіцяли не затримувати і пропускати поза чергою. За його словами, усі випадки перешкоджання у перетині цистерн з паливом і гуманітарною допомогою задокументовано.



За словами Деркача, українська сторона здивована, чому польська місцева влада продовжує дозволи протестуючим на блокаду кордону. Він наголосив, що дії протестувальників і місцевої влади не створюють належних передумов для розв'язання проблеми.



В коментарі кореспондентові Укрінформу генеральний консул України в Любліні Олег Куць зазначив, що зараз українська сторона зібрала інформацію про те, хто з українських водіїв хоче евакуюватися з кордону.



За його словами, основною метою візиту української делегації на кордон була моральна підтримка українських водіїв, передача їм найбільш необхідного, зокрема води та харчів, а також запевнення, що українська держава намагається зробити все можливе, щоб якомога швидше розв’язати проблему.



Куць також повідомив, що українська делегація зустрілася і з польськими протестувальниками. Вона вкотре закликала їх не перешкоджати у проїзді критично важливих для України вантажів, зокрема палива, гуманітарної допомоги.



Як повідомляв Укрінформ, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: «Дорогуськ - Ягодин», «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська». На кордоні утворилися черги з українських вантажівок по кількадесят кілометрів, час очікування сягає до 10-ти днів.



Перемовини на державному рівні наразі результату не дали.



23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.



Як повідомлялося, у Польщі, на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.



Раніше, 11 листопада, 54-річний водій вантажівки з України помер у Польщі на паркуванні неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".



Україна звернулася з офіційною нотою до МЗС Польщі з вимогою про термінове розблокування кордону, оскільки ця блокада створює реальні загрози для життя і здоров’я людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну хочуть евакуюватися близько 20-ти водіїв фур, які застрягли у черзі з польського боку кордону через протест польських перевізників.Про це в суботу, 25 листопада, на пресконференції для ЗМІ у польському Дорогуську неподалік кордону з Україною заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише Укрінформ “На сьогодні є близько 20 водіїв, які зголосились й написали про те, що мають бажання поїхати в Україну на певний період часу”, - повідомив Деркач, зазначаючи, що про таку можливість водіїв було поінформовано напередодні.Він підкреслив, що блокада кордону завдає збитків як Україні, так і Польщі, й іншим країнам ЄС. Заступник міністра повідомив, що Україна отримує через територію Польщі 30% всього, що потрібно для енергетичного сектора країни.Деркач підкреслив, що коли цистерни з паливом тривалий час не можуть перетнути кордон і стоять в чергах, то це становить значну проблему для енергетичної системи України.“Якщо протестуючим йшлося про доведення до енергетичної кризи в Україні, то їм це починає вдаватися”,- зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.Він підкреслив, що крім цистерн з паливом, на кордоні також застрягли фури гуманітарною допомогою, які протестуючі обіцяли не затримувати і пропускати поза чергою. За його словами, усі випадки перешкоджання у перетині цистерн з паливом і гуманітарною допомогою задокументовано.За словами Деркача, українська сторона здивована, чому польська місцева влада продовжує дозволи протестуючим на блокаду кордону. Він наголосив, що дії протестувальників і місцевої влади не створюють належних передумов для розв'язання проблеми.В коментарі кореспондентові Укрінформу генеральний консул України в Люблінізазначив, що зараз українська сторона зібрала інформацію про те, хто з українських водіїв хоче евакуюватися з кордону.За його словами, основною метою візиту української делегації на кордон була моральна підтримка українських водіїв, передача їм найбільш необхідного, зокрема води та харчів, а також запевнення, що українська держава намагається зробити все можливе, щоб якомога швидше розв’язати проблему.Куць також повідомив, що українська делегація зустрілася і з польськими протестувальниками. Вона вкотре закликала їх не перешкоджати у проїзді критично важливих для України вантажів, зокрема палива, гуманітарної допомоги.Як повідомляв Укрінформ, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: «Дорогуськ - Ягодин», «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська». На кордоні утворилися черги з українських вантажівок по кількадесят кілометрів, час очікування сягає до 10-ти днів.Перемовини на державному рівні наразі результату не дали.23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.Як повідомлялося, у Польщі, на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.Раніше, 11 листопада, 54-річний водій вантажівки з України помер у Польщі на паркуванні неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".Україна звернулася з офіційною нотою до МЗС Польщі з вимогою про термінове розблокування кордону, оскільки ця блокада створює реальні загрози для життя і здоров’я людей.

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