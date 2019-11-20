У Луцьку запалили «свічки пам'яті» та молилися за жертв Голодомору

У Луцьку запалили «свічки пам'яті» та молилися за жертв Голодомору
25 листопада Волинь долучилася до Всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті".

На Замковій площі в Луцьку жителі громади вшанували загиблих жертв Голодомору хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій, пише Суспільне.

Як повідомили в облдержадміністрації, священнослужителі різних конфесій на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом відслужили панахиду за померлими від голодоморів 1932–1933 років.

"Традиційно приходимо на цю площу, щоби вшанувати пам'ять голодом заморених. Це наша історія, яка сьогодні знову повторюється. І це не лише схід країн, де зараз триває наруга над українським народом. Це також блекаут і бомбардування зерносховищ. Це і є голодомор! Цей голодомор сьогодні невидимий і нечуваний, але завтра буде написаний істориками", — зазначив Михаїл.

О 16:00 розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про мільйони невинно вбитих жертв більшовицького режиму, які загинули голодною смертю.

Після цього в рамках громадської акції "Запали свічку" лучани розмістили на площі перед пам'ятником свічки, лампадки та композиції із колосків та зерен пшениці, виклавши символічний хрест.

До всеукраїнської акції долучилися й інші жителі громади, які в скорботний день запалили свічки на підвіконнях своїх домівок у пам’ять про втрачені життя, які забрав акт геноцид проти української нації.
У Луцьку запалили «свічки пам'яті» та молилися за жертв Голодомору

Довідково: Голодомор 1932-1933 років став наслідком поразки Української революції 1917-1921 років та окупації країни більшовиками. Радянська влада влаштувала Голодомори, щоб знищити українське заможне селянство та придушити прагнення українців до їх незалежності. Від голоду в Україні померли майже 4 мільйони людей. Цьогорічна кампанія зі вшанування жертв Голодомору проходить під гаслом "Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо".
У Луцьку запалили «свічки пам'яті» та молилися за жертв Голодомору
У Луцьку запалили «свічки пам'яті» та молилися за жертв Голодомору

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Теги: Луцьк, Голодомор
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