«800 мільйонів на військо»: у Луцьку відбувся марш протесту. ВІДЕО





Понад пів сотні лучан і волинян у рамках ініціативи "Дрони замість бруківки" зібралися на Київському майдані біля облдержадміністрації з українськими прапорами та плакатами, пише



Люди пройшли маршем центральними вулицями міста до будівлі Луцької міської ради.



Акцію, зазначив її організатор Любомир Дмитришин, влаштували задля привернення уваги лучан і міської влади до підтримки ЗСУ.



Як розповів Суспільному організатор акції Любомир Дмитришин, головна мета заходу — це привернути увагу лучан до того, що 29 листопада відбудеться сесія міської ради, де, зокрема, голосуватимуть за бюджетні питання на 2024 рік.



З його слів, учасники акції вимагатимуть, щоб депутати спрямували вільні залишки бюджету на допомогу українському війську.



"Наша вимога, щоб у всіх цих рішеннях була зафіксована сума – 800 мільйонів на Збройні Сили України і на інші збройні формування, які зараз беруть участь в цій війні, щоб це було пріоритетом нашого бюджету, а не інші видатки. Наприклад на реконструкції, на поточні ремонти, і на інші, на нашу думку, непотрібні речі", — каже організатор маршу.



Учасник акції Анатолій Котлюк зазначив, що попередньо в міській раді озвучили суму у розмірі 500 мільйонів гривень, які спрямують на допомогу війську, та 70 мільйонів гривень на цивільний захист: укриття, системи оповіщення тощо.



"Міська рада провела вже декілька переговорів з нами, з учасниками ініціативи і наразі вже гарантовано озвучена сума: 500 мільйонів, які витратять в 2024-му році з міського бюджету", — сказав лучанин.



Оскільки міська рада у суботу не працює, то учасники маршу залишили свої вимоги на плакаті на дверях будівлі.



Як зазначила учасниця акції Олена Сокоринська, про марш дізналася із соцмереж і вирішила підтримати молодь. Каже: потрібно максимально співпрацювати з владою та наголошувати на необхідності допомоги війську.



"Ми бачимо, що відбувається на фронті та наша підтримка цивільного населення дуже необхідна для того, щоб підтримати бойовий дух і щоб підтримати їх фінансово. Люди виснажилися фінансово і не можуть закрити всі необхідні потреби, волонтери теж вже розриваються і не можуть всього зробити", — зазначила жінка.



Учасниця акції Адріана Зозуля розповіла, що допомога ЗСУ — це пріоритет наразі, тому військових слід всіляко підтримувати задля блага країни та перемоги.



"Ми всі тут зібралися свідомі! Це привертає увагу і влада в будь-якому випадку побачить, що в нас є своя позиція і що ми можемо теж висловлюватися і ми маємо право так само як і вони, вказувати, на що витрачати бюджет", — говорить лучанка.



Під час заходу порушень громадського порядку не зафіксували, розповіла старша інспекторка сектору превентивної комунікації Луцького райуправління поліції Катерина Матвійчук.



З її слів, за підрахунками поліції до акції протесту долучилося понад 70 людей.



"Працівники поліції забезпечать охорону громадського порядку, щоб не було провокаторів і також не допустити дорожньо-транспортних пригод. Учасникам заходу було не рекомендовано проводити акцію, однак так як лист має рекомендаційний характер, вони мають право її провести", — додала інспекторка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 25 листопада відбувся марш протесту під назвою "800 мільйонів на військо". Акцію організувала молодіжна громадська організація "Семиярусна гора".Понад пів сотні лучан і волинян у рамках ініціативи "Дрони замість бруківки" зібралися на Київському майдані біля облдержадміністрації з українськими прапорами та плакатами, пише Суспільне Люди пройшли маршем центральними вулицями міста до будівлі Луцької міської ради.Акцію, зазначив її організатор, влаштували задля привернення уваги лучан і міської влади до підтримки ЗСУ.Як розповів Суспільному організатор акції Любомир Дмитришин, головна мета заходу — це привернути увагу лучан до того, що 29 листопада відбудеться сесія міської ради, де, зокрема, голосуватимуть за бюджетні питання на 2024 рік.З його слів, учасники акції вимагатимуть, щоб депутати спрямували вільні залишки бюджету на допомогу українському війську."Наша вимога, щоб у всіх цих рішеннях була зафіксована сума – 800 мільйонів на Збройні Сили України і на інші збройні формування, які зараз беруть участь в цій війні, щоб це було пріоритетом нашого бюджету, а не інші видатки. Наприклад на реконструкції, на поточні ремонти, і на інші, на нашу думку, непотрібні речі", — каже організатор маршу.Учасник акціїзазначив, що попередньо в міській раді озвучили суму у розмірі 500 мільйонів гривень, які спрямують на допомогу війську, та 70 мільйонів гривень на цивільний захист: укриття, системи оповіщення тощо."Міська рада провела вже декілька переговорів з нами, з учасниками ініціативи і наразі вже гарантовано озвучена сума: 500 мільйонів, які витратять в 2024-му році з міського бюджету", — сказав лучанин.Оскільки міська рада у суботу не працює, то учасники маршу залишили свої вимоги на плакаті на дверях будівлі.Як зазначила учасниця акції, про марш дізналася із соцмереж і вирішила підтримати молодь. Каже: потрібно максимально співпрацювати з владою та наголошувати на необхідності допомоги війську."Ми бачимо, що відбувається на фронті та наша підтримка цивільного населення дуже необхідна для того, щоб підтримати бойовий дух і щоб підтримати їх фінансово. Люди виснажилися фінансово і не можуть закрити всі необхідні потреби, волонтери теж вже розриваються і не можуть всього зробити", — зазначила жінка.Учасниця акціїрозповіла, що допомога ЗСУ — це пріоритет наразі, тому військових слід всіляко підтримувати задля блага країни та перемоги."Ми всі тут зібралися свідомі! Це привертає увагу і влада в будь-якому випадку побачить, що в нас є своя позиція і що ми можемо теж висловлюватися і ми маємо право так само як і вони, вказувати, на що витрачати бюджет", — говорить лучанка.Під час заходу порушень громадського порядку не зафіксували, розповіла старша інспекторка сектору превентивної комунікації Луцького райуправління поліції Катерина Матвійчук.З її слів, за підрахунками поліції до акції протесту долучилося понад 70 людей."Працівники поліції забезпечать охорону громадського порядку, щоб не було провокаторів і також не допустити дорожньо-транспортних пригод. Учасникам заходу було не рекомендовано проводити акцію, однак так як лист має рекомендаційний характер, вони мають право її провести", — додала інспекторка.

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