«800 мільйонів на військо»: у Луцьку відбувся марш протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
У Луцьку 25 листопада відбувся марш протесту під назвою "800 мільйонів на військо". Акцію організувала молодіжна громадська організація "Семиярусна гора".
Понад пів сотні лучан і волинян у рамках ініціативи "Дрони замість бруківки" зібралися на Київському майдані біля облдержадміністрації з українськими прапорами та плакатами, пише Суспільне.
Люди пройшли маршем центральними вулицями міста до будівлі Луцької міської ради.
Акцію, зазначив її організатор Любомир Дмитришин, влаштували задля привернення уваги лучан і міської влади до підтримки ЗСУ.
Як розповів Суспільному організатор акції Любомир Дмитришин, головна мета заходу — це привернути увагу лучан до того, що 29 листопада відбудеться сесія міської ради, де, зокрема, голосуватимуть за бюджетні питання на 2024 рік.
З його слів, учасники акції вимагатимуть, щоб депутати спрямували вільні залишки бюджету на допомогу українському війську.
"Наша вимога, щоб у всіх цих рішеннях була зафіксована сума – 800 мільйонів на Збройні Сили України і на інші збройні формування, які зараз беруть участь в цій війні, щоб це було пріоритетом нашого бюджету, а не інші видатки. Наприклад на реконструкції, на поточні ремонти, і на інші, на нашу думку, непотрібні речі", — каже організатор маршу.
Учасник акції Анатолій Котлюк зазначив, що попередньо в міській раді озвучили суму у розмірі 500 мільйонів гривень, які спрямують на допомогу війську, та 70 мільйонів гривень на цивільний захист: укриття, системи оповіщення тощо.
"Міська рада провела вже декілька переговорів з нами, з учасниками ініціативи і наразі вже гарантовано озвучена сума: 500 мільйонів, які витратять в 2024-му році з міського бюджету", — сказав лучанин.
Оскільки міська рада у суботу не працює, то учасники маршу залишили свої вимоги на плакаті на дверях будівлі.
Як зазначила учасниця акції Олена Сокоринська, про марш дізналася із соцмереж і вирішила підтримати молодь. Каже: потрібно максимально співпрацювати з владою та наголошувати на необхідності допомоги війську.
"Ми бачимо, що відбувається на фронті та наша підтримка цивільного населення дуже необхідна для того, щоб підтримати бойовий дух і щоб підтримати їх фінансово. Люди виснажилися фінансово і не можуть закрити всі необхідні потреби, волонтери теж вже розриваються і не можуть всього зробити", — зазначила жінка.
Учасниця акції Адріана Зозуля розповіла, що допомога ЗСУ — це пріоритет наразі, тому військових слід всіляко підтримувати задля блага країни та перемоги.
"Ми всі тут зібралися свідомі! Це привертає увагу і влада в будь-якому випадку побачить, що в нас є своя позиція і що ми можемо теж висловлюватися і ми маємо право так само як і вони, вказувати, на що витрачати бюджет", — говорить лучанка.
Під час заходу порушень громадського порядку не зафіксували, розповіла старша інспекторка сектору превентивної комунікації Луцького райуправління поліції Катерина Матвійчук.
З її слів, за підрахунками поліції до акції протесту долучилося понад 70 людей.
"Працівники поліції забезпечать охорону громадського порядку, щоб не було провокаторів і також не допустити дорожньо-транспортних пригод. Учасникам заходу було не рекомендовано проводити акцію, однак так як лист має рекомендаційний характер, вони мають право її провести", — додала інспекторка.
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Понад пів сотні лучан і волинян у рамках ініціативи "Дрони замість бруківки" зібралися на Київському майдані біля облдержадміністрації з українськими прапорами та плакатами, пише Суспільне.
Люди пройшли маршем центральними вулицями міста до будівлі Луцької міської ради.
Акцію, зазначив її організатор Любомир Дмитришин, влаштували задля привернення уваги лучан і міської влади до підтримки ЗСУ.
Як розповів Суспільному організатор акції Любомир Дмитришин, головна мета заходу — це привернути увагу лучан до того, що 29 листопада відбудеться сесія міської ради, де, зокрема, голосуватимуть за бюджетні питання на 2024 рік.
З його слів, учасники акції вимагатимуть, щоб депутати спрямували вільні залишки бюджету на допомогу українському війську.
"Наша вимога, щоб у всіх цих рішеннях була зафіксована сума – 800 мільйонів на Збройні Сили України і на інші збройні формування, які зараз беруть участь в цій війні, щоб це було пріоритетом нашого бюджету, а не інші видатки. Наприклад на реконструкції, на поточні ремонти, і на інші, на нашу думку, непотрібні речі", — каже організатор маршу.
Учасник акції Анатолій Котлюк зазначив, що попередньо в міській раді озвучили суму у розмірі 500 мільйонів гривень, які спрямують на допомогу війську, та 70 мільйонів гривень на цивільний захист: укриття, системи оповіщення тощо.
"Міська рада провела вже декілька переговорів з нами, з учасниками ініціативи і наразі вже гарантовано озвучена сума: 500 мільйонів, які витратять в 2024-му році з міського бюджету", — сказав лучанин.
Оскільки міська рада у суботу не працює, то учасники маршу залишили свої вимоги на плакаті на дверях будівлі.
Як зазначила учасниця акції Олена Сокоринська, про марш дізналася із соцмереж і вирішила підтримати молодь. Каже: потрібно максимально співпрацювати з владою та наголошувати на необхідності допомоги війську.
"Ми бачимо, що відбувається на фронті та наша підтримка цивільного населення дуже необхідна для того, щоб підтримати бойовий дух і щоб підтримати їх фінансово. Люди виснажилися фінансово і не можуть закрити всі необхідні потреби, волонтери теж вже розриваються і не можуть всього зробити", — зазначила жінка.
Учасниця акції Адріана Зозуля розповіла, що допомога ЗСУ — це пріоритет наразі, тому військових слід всіляко підтримувати задля блага країни та перемоги.
"Ми всі тут зібралися свідомі! Це привертає увагу і влада в будь-якому випадку побачить, що в нас є своя позиція і що ми можемо теж висловлюватися і ми маємо право так само як і вони, вказувати, на що витрачати бюджет", — говорить лучанка.
Під час заходу порушень громадського порядку не зафіксували, розповіла старша інспекторка сектору превентивної комунікації Луцького райуправління поліції Катерина Матвійчук.
З її слів, за підрахунками поліції до акції протесту долучилося понад 70 людей.
"Працівники поліції забезпечать охорону громадського порядку, щоб не було провокаторів і також не допустити дорожньо-транспортних пригод. Учасникам заходу було не рекомендовано проводити акцію, однак так як лист має рекомендаційний характер, вони мають право її провести", — додала інспекторка.
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