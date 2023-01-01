Цієї ночі росія випустила рекордну кількість ударних БпЛА: 40 збили над Києвом

Цієї ночі росія випустила рекордну кількість ударних БпЛА: 40 збили над Києвом
Сьогодні вночі, 25 листопада, ворог атакував Києїв та область рекрдною кількістю БпЛА. Основною ціллю для "шахедів" була столиця України.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». Основний напрямок удару – Київ! Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих атак на Київ, є руйнування у чотирьох районах столиці. Також, є постраждалі.

Сили протиповітряної оборони збили понад 40 пворожих БпЛА, які летіли на Київ. Падіння уламків "Шахедів" зафіксували у різних районах міста.

Про це у ефірі телемарафону заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

"За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі "Шахеди", при чому було кілька хвиль, вони йшли із різних напрямків, постійно змінюючи курс і вектор руху. Силами та засобами ППО було вражено понад 4 десятки повітряних цілей, — повідомив він.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що усього зафіксовано пуски близько 75 «шахедів» із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ -рф та району Курської обл. -рф.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136». Переважна більшість – на Київщині!
Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.


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Теги: Росія, Україна, війна
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