Якісне пальне та ресторан із власною кухнею: мережа UPG відкрила перший АЗК у Луцьку, найбільший у місті





Новозбудований об’єкт запрацював по вул. Захисників України, 21. Територіально це неподалік Ківерцівського мосту, з якого зручно виїхати на об'їзну. Наразі комплекс є найбільшим за площею у місті, але масштабність — далеко не єдина його перевага.



На локації працює ресторан VIVO café із власною кухнею. Тут усе готується з-під ножа із найсвіжіших продуктів. У меню — великий вибір авторських страв: від ароматних гарячих супів до ситних других страв. Окремо пропозиція для діток — бокси з нагетсами або чизбургером на вибір, смачною картопелькою, соком та цікавою іграшкою на додачу.



Для водіїв, які дуже зголодніли, але поспішають, є не менш цікаві та смачні пропозиції. Наприклад, соковиті бургери – топ клієнтських замовлень у мережі.



Можна довго розповідати про кухню VIVO café. А можна назвати всього два факти і все одразу стане зрозумілим. Наприклад те, що соковиту котлету для бургера тут також виготовляють власноруч із відбірного м’яса. У її складі – 80% високоякісної яловичини. А для приготування хот-догів використовуються виключно сосиски вищого ґатунку, що взагалі є унікальною пропозицією на ринку.



«Попри все, ми продовжуємо будувати та відкривати нові об’єкти. Відтепер переваги сучасного АЗК доступні й лучанам. Плануємо й надалі розвивати волинський напрямок, тож наш шостий комплекс в області – точно не останній.



Сьогодні комплекс UPG в Луцьку — єдиний, де можна не лише швидко перекусити, а й поснідати без поспіху, скуштувати авторські гарячі страви, приготовлені з великою любов’ю та турботою. Обрати приготовлений під ваше замовлення свіжий салат, гарячий супчик або потішити себе солоденьким — улюбленим з дитинства «Наполеоном» чи морозивом нашого власного виробництва», — каже маркетинг-директорка мережі UPG Надія Гануліч-Манукян.



Наповнювати бак автомобіля на АЗК ви зможете без зайвого очікування. Комплекс обладнано 10-ма паливно-роздавальними колонками, на яких доступні А-95, газ, бензин upg100 та upg95 — для власників потужних і сучасних авто. Також із першим похолоданням у мережі розпочався продаж зимового EURO DIESEL, який витримує до мінус 21°C. Крім того, очікуються перші поставки й арктичного дизеля, який найкраще використовувати під час сильних морозів. Усі види пального, які реалізує UPG, відповідають екологічному стандарту Євро-5.



Для зручності водіїв тут передбачено аж 8 пістолетів для заправки газом, чотири з яких — на газовому модулі, що розташований окремо.



Територія комплексу відрізняється продуманістю, охайністю і не менш важливим — широкою та комфортною парковкою. Одночасно зупинитися тут зможуть більше 30 авто.



Для Луцька АЗК UPG, який днями відкрився, — це ще й 50 нових робочих місць із соціальними гарантіями та комфортними умовами праці.



На цьому гарні новини не закінчуються! З нагоди відкриття комплексу водії-учасники бонусної програми UPGgood зможуть заправитися тут із додатковою вигодою. На відвідувачів чекає знижка у вигляді бонусів: за кожен літр бензину або ДП — 1 гривня, а за кожен літр газу — 50 копійок.



Тішитиме UPG перших клієнтів АЗК й миттєвими подарунками: морозивом власного виробництва Іce U, гарячими напоями, бургерами тощо. Крім того, щоб додати більше позитивних емоцій, мережа пригощатиме відвідувачів смачною фірмовою цукеркою Upg до кожного придбаного гарячого напою.



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Фото: Пресофіс АЗК UPG

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