На Волині запрацювала нова поліцейська станція

На Волині запрацювала нова поліцейська станція
Проект втілили у Сошичненській територіальній громаді Камінь-Каширського району. Поліцейський офіцер громади, який несе тут службу, обслуговуватиме 12 населених пунктів, в яких проживають понад десять тисяч осіб.

Територія громади – майже 400 квадратних кілометрів. Кожен мешканець віднині може з будь-яких питань звертатись до свого поліцейського офіцера Федоровича Артура, який тут живе і працює, він щодня буде поруч з людьми. До того ж, поліцейський офіцер підзвітний громаді, він відвідуватиме сесії, подаватиме пропозиції для зміцнення безпекового середовища тощо.

Під час відкриття станції начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко розповів, що на території області вже функціонує 38 поліцейських станцій, де несуть службу 48 поліцейських офіцерів громади. Зокрема, у Камінь-Каширському районі працюють три поліцейських офіцери. На цьому в поліції не зупиняються, адже мета – аби кожна громада області мала поліцейських офіцерів.

Всі необхідні умови Сошичненська громада виконала: облаштувала для свого офіцера службове приміщення, придбала автомобіль. Нацполіція, зі свого боку, здійснила відбір та навчання кандидата з числа найдосвідченіших претендентів, забезпечила його одностроєм, зброєю тощо.

«Меморандум про нашу співпрацю був підписаний у лютому цього року. Сьогодні вдячний громаді та голові за облаштування поліцейської станції та придбання службового автомобіля для свого офіцера. Усе це – задля зміцнення безпекового середовища та покращення якості надання поліцейських послуг навіть у найвіддаленіших селах», - зауважив Юрій Крошко.

Очільник поліції Волині побажав громаді безпечного життя, а поліцейському офіцерові – сумлінно виконувати свої службові обов’язки.


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Теги: Поліцейська станція, поліція
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