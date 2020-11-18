Які ціни на мандарини на ринку Луцька





Журналісти телеканалу



У 2023 році сезон на імпортні цитрусові почався значно швидше, ніж зазвичай. Вочевидь, на це вплинуло перенесення дати кількох свят. Так чи інакше на ринку мандаринів вдосталь.



Ціни на мандарини – різна, усе залежить від країни, з якої імпортували, каже продавець Олександр.



Одразу кілька сортів мандаринів є у продавчині Лариси.



«Туреччина» – 75 гривень за кілограм. Солодка вона з кислинкою. «Іспанія» – 90 гривень за кілограм. Невелика, солодка і без кісточки. Крупніша «Іспанія» – 100 гривень за кілограм. Також солодка», – каже продавчиня.



Жінка каже, що ціна поки трохи «кусається», бо сезон тільки стартував, надалі ціна дещо зменшиться. Так було минулого року.



«Після нового року ціна трохи присідає», – зазначає пані Лариса.



Покупці ж обирають солодші сорти, попри те, що вони дорожчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці вже помітний морозець, а це означає, що саме час куштувати мандаринки.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на ринок Луцька, аби дізнатись ціни на сезонний цитрус.У 2023 році сезон на імпортні цитрусові почався значно швидше, ніж зазвичай. Вочевидь, на це вплинуло перенесення дати кількох свят. Так чи інакше на ринку мандаринів вдосталь.Ціни на мандарини – різна, усе залежить від країни, з якої імпортували, каже продавецьОдразу кілька сортів мандаринів є у продавчині«Туреччина» – 75 гривень за кілограм. Солодка вона з кислинкою. «Іспанія» – 90 гривень за кілограм. Невелика, солодка і без кісточки. Крупніша «Іспанія» – 100 гривень за кілограм. Також солодка», – каже продавчиня.Жінка каже, що ціна поки трохи «кусається», бо сезон тільки стартував, надалі ціна дещо зменшиться. Так було минулого року.«Після нового року ціна трохи присідає», – зазначає пані Лариса.Покупці ж обирають солодші сорти, попри те, що вони дорожчі.

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