Які ціни на мандарини на ринку Луцька
Сьогодні, 07:20
На вулиці вже помітний морозець, а це означає, що саме час куштувати мандаринки.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на ринок Луцька, аби дізнатись ціни на сезонний цитрус.
У 2023 році сезон на імпортні цитрусові почався значно швидше, ніж зазвичай. Вочевидь, на це вплинуло перенесення дати кількох свят. Так чи інакше на ринку мандаринів вдосталь.
Ціни на мандарини – різна, усе залежить від країни, з якої імпортували, каже продавець Олександр.
Одразу кілька сортів мандаринів є у продавчині Лариси.
«Туреччина» – 75 гривень за кілограм. Солодка вона з кислинкою. «Іспанія» – 90 гривень за кілограм. Невелика, солодка і без кісточки. Крупніша «Іспанія» – 100 гривень за кілограм. Також солодка», – каже продавчиня.
Жінка каже, що ціна поки трохи «кусається», бо сезон тільки стартував, надалі ціна дещо зменшиться. Так було минулого року.
«Після нового року ціна трохи присідає», – зазначає пані Лариса.
Покупці ж обирають солодші сорти, попри те, що вони дорожчі.
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Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на ринок Луцька, аби дізнатись ціни на сезонний цитрус.
У 2023 році сезон на імпортні цитрусові почався значно швидше, ніж зазвичай. Вочевидь, на це вплинуло перенесення дати кількох свят. Так чи інакше на ринку мандаринів вдосталь.
Ціни на мандарини – різна, усе залежить від країни, з якої імпортували, каже продавець Олександр.
Одразу кілька сортів мандаринів є у продавчині Лариси.
«Туреччина» – 75 гривень за кілограм. Солодка вона з кислинкою. «Іспанія» – 90 гривень за кілограм. Невелика, солодка і без кісточки. Крупніша «Іспанія» – 100 гривень за кілограм. Також солодка», – каже продавчиня.
Жінка каже, що ціна поки трохи «кусається», бо сезон тільки стартував, надалі ціна дещо зменшиться. Так було минулого року.
«Після нового року ціна трохи присідає», – зазначає пані Лариса.
Покупці ж обирають солодші сорти, попри те, що вони дорожчі.
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