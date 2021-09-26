Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій за звання "абсолюта" в надважкій вазі.



Довгоочікуваний об'єднавчий поєдинок відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), інформує



Бій між українцем і британцем планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну 28 жовтня у Саудівській Аравії. Британець побував у нокдауні, але роздільним рішенням суддів переміг камеруно-французького бійця ММА, для якого це був дебют у боксі.



Переможець бою Усик – Ф'юрі назавжди впише своє ім'я до історії боксу, адже стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.



Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс, який 1999 року в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у хевівейті з чотирма головними титулами.



Букмекери вже приймають ставки на поєдинок між українцем і британцем за абсолютне чемпіонство.



Прогнози букмекерів на бій Усик – Ф'юрі



Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку "Циганського короля". На перемогу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1,56. Виграш Усика – 2,50.



Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21,00.



На думку букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є перемога британця за очками – 2,00. Успіх Ф'юрі нокаутом оцінюється коефіцієнтом 4,50.



Перемога Усика суддівським рішенням – 3,80. Достроковий тріумф українського боксера – 7,50.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 вересня стало відомо, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBFі володар титулу WBCпідписали контракт на бій за звання "абсолюта" в надважкій вазі.Довгоочікуваний об'єднавчий поєдинок відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), інформує ТСН Бій між українцем і британцем планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну 28 жовтня у Саудівській Аравії. Британець побував у нокдауні, але роздільним рішенням суддів переміг камеруно-французького бійця ММА, для якого це був дебют у боксі.Переможець бою Усик – Ф'юрі назавжди впише своє ім'я до історії боксу, адже стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс, який 1999 року в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у хевівейті з чотирма головними титулами.Букмекери вже приймають ставки на поєдинок між українцем і британцем за абсолютне чемпіонство.Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку "Циганського короля". На перемогу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1,56. Виграш Усика – 2,50.Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21,00.На думку букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є перемога британця за очками – 2,00. Успіх Ф'юрі нокаутом оцінюється коефіцієнтом 4,50.Перемога Усика суддівським рішенням – 3,80. Достроковий тріумф українського боксера – 7,50.

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