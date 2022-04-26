Розстріляному Герою України Мацієвському встановили пам’ятник

Пам’ятник Герою Українивстановили у Ніжині, що на Чернігівщині. Він став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих в боях проти російських окупантів.Як повідомили у Ніжинській міськраді, скульптуру виконано з бронзи. Висота становить 2.2 метра.У місті планують створити меморіальний комплекс. Його спорудять на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста викарбують імена полеглих Героїв.До реалізації ідеї, яка виникла ще навесні, долучилась досвідчена команда архітекторів та скульпторів під керівництвом. Цією командою були реалізовані масштабні історичні проєкти у Батурині, Києві, Одесі, Дніпрі.Будують меморіальний комплекс за благодійні кошти. Його центром є бронзова скульптура Героя України Олександра Мацієвського, який застиг в останню мить свого життя зі словами на вустах «Слава Україні».У березні у мережі з’явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за прославляння Батьківщини.8 березня Регіональне управління Сил ТрО «Північ» Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах — солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Мацієвський.Президентприсвоїв Олександру Мацієвському звання «Герой України».