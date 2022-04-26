Розстріляному Герою України Мацієвському встановили пам’ятник
Сьогодні, 01:30
Пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському встановили у Ніжині, що на Чернігівщині. Він став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих в боях проти російських окупантів.
Як повідомили у Ніжинській міськраді, скульптуру виконано з бронзи. Висота становить 2.2 метра.
У місті планують створити меморіальний комплекс. Його спорудять на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста викарбують імена полеглих Героїв.
До реалізації ідеї, яка виникла ще навесні, долучилась досвідчена команда архітекторів та скульпторів під керівництвом Малхаза Сулеймановича. Цією командою були реалізовані масштабні історичні проєкти у Батурині, Києві, Одесі, Дніпрі.
Будують меморіальний комплекс за благодійні кошти. Його центром є бронзова скульптура Героя України Олександра Мацієвського, який застиг в останню мить свого життя зі словами на вустах «Слава Україні».
У березні у мережі з’явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за прославляння Батьківщини.
8 березня Регіональне управління Сил ТрО «Північ» Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах — солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Мацієвський.
Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання «Герой України».
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Як повідомили у Ніжинській міськраді, скульптуру виконано з бронзи. Висота становить 2.2 метра.
У місті планують створити меморіальний комплекс. Його спорудять на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста викарбують імена полеглих Героїв.
До реалізації ідеї, яка виникла ще навесні, долучилась досвідчена команда архітекторів та скульпторів під керівництвом Малхаза Сулеймановича. Цією командою були реалізовані масштабні історичні проєкти у Батурині, Києві, Одесі, Дніпрі.
Будують меморіальний комплекс за благодійні кошти. Його центром є бронзова скульптура Героя України Олександра Мацієвського, який застиг в останню мить свого життя зі словами на вустах «Слава Україні».
У березні у мережі з’явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за прославляння Батьківщини.
8 березня Регіональне управління Сил ТрО «Північ» Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах — солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Мацієвський.
Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання «Герой України».
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