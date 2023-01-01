16 днів проти насильства: у Луцьку організували інформаційний захід "Поруш тишу"





Як розповіла Оксана Гобод, подію приурочили до щорічної всеукраїнської акції "16 днів проти насильства".



"Зараз війна, і велика кількість людей потерпає, як від психологічного насильства, але особливо важка форма — це насильство в сім’ях. У нас діє центр соціально-психологічної допомоги, при якому діє притулок. У нас додатково буде ще до кінця року відкрито п'ять таких закладів у громадах", — сказала посадовиця.



Відвідувачам показали документальний фільм, яка розкриває тему насильства під час війни. 16-річна студентка Луцького педагогічного коледжу Анна Диган з Рівненщини, яка прийшла на захід, зазначила: стрічкою була вражена.



"Я глибоко вражена цим фільмом, адже ця тема дуже актуальна під час війни, і це дуже важливо, що нам таке показують, це дуже добре, що люди будуть ознайомлені з цією темою. Можливо, ми можемо якось допомогти їм", — каже студентка.



Після перегляду документального кіно, сказала Оксана Гобод, учасники обговорили питання соціальної та психологічної підтримки жертв насильства.



"Як поводитися людям, які можуть попасти і стати жертвами насильства, як не боятися вийти із даного кола, до кого можливо звернутися, якщо люди бояться звертатися до органів виконавчої влади, є ряд громадських організацій", — каже посадовиця.

Під час зустрічі представили фотовиставку під назвою "Гендерні ярлики" про "нежіночі" та "нечоловічі" професії.



Ідея такої експозиції, розповіла начальниця відділу підтримки сім’ї обласного департаменту соціальної політики Яна Форманюк — показати, що в суспільстві й досі існують гендерні стереотипи.



"Ця виставка показує і доказує, що сьогодні немає поділу на жіночі і чоловічі професії, жінки на рівні з чоловіками можуть виконувати ті самі обов’язки і навпаки", — зазначила посадовиця.



Від початку 2023 року на Волині зареєстрували понад 8 000 звернень щодо вчинення домашнього насильства, говорить Яна Форманюк, із них 70 % від жінок, 5 % — від дітей, решта — від чоловіків.



Як додала керівниця департаменту соціальної та ветеранської політики ОДА Оксана Гобод, до інформаційного заходу долучилося до сотні відвідувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 24 листопада відбувся інформаційний захід "Поруш тишу", який зініціювали задля привернення уваги волинян до проблем насильства. Подію приурочили до щорічної всеукраїнської акції "16 днів проти насильства".Як розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики, подію приурочили до щорічної всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"."Зараз війна, і велика кількість людей потерпає, як від психологічного насильства, але особливо важка форма — це насильство в сім’ях. У нас діє центр соціально-психологічної допомоги, при якому діє притулок. У нас додатково буде ще до кінця року відкрито п'ять таких закладів у громадах", — сказала посадовиця.Відвідувачам показали документальний фільм, яка розкриває тему насильства під час війни. 16-річна студентка Луцького педагогічного коледжуз Рівненщини, яка прийшла на захід, зазначила: стрічкою була вражена."Я глибоко вражена цим фільмом, адже ця тема дуже актуальна під час війни, і це дуже важливо, що нам таке показують, це дуже добре, що люди будуть ознайомлені з цією темою. Можливо, ми можемо якось допомогти їм", — каже студентка.Після перегляду документального кіно, сказала Оксана Гобод, учасники обговорили питання соціальної та психологічної підтримки жертв насильства."Як поводитися людям, які можуть попасти і стати жертвами насильства, як не боятися вийти із даного кола, до кого можливо звернутися, якщо люди бояться звертатися до органів виконавчої влади, є ряд громадських організацій", — каже посадовиця.Під час зустрічі представили фотовиставку під назвою "Гендерні ярлики" про "нежіночі" та "нечоловічі" професії.Ідея такої експозиції, розповіла начальниця відділу підтримки сім’ї обласного департаменту соціальної політики— показати, що в суспільстві й досі існують гендерні стереотипи."Ця виставка показує і доказує, що сьогодні немає поділу на жіночі і чоловічі професії, жінки на рівні з чоловіками можуть виконувати ті самі обов’язки і навпаки", — зазначила посадовиця.Від початку 2023 року на Волині зареєстрували понад 8 000 звернень щодо вчинення домашнього насильства, говорить Яна Форманюк, із них 70 % від жінок, 5 % — від дітей, решта — від чоловіків.Як додала керівниця департаменту соціальної та ветеранської політики ОДА Оксана Гобод, до інформаційного заходу долучилося до сотні відвідувачів.

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