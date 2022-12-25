У Нововолинську головну ялинку не прикрашатимуть та дітям подарують свято
Сьогодні, 05:45
Цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську не прикрашатимуть головну ялинку.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську не прикрашатимемо головну ялинку. Причини, думаю, всім зрозумілі", - написав він.
Але діти мають відчути радість свята. Тому вже з 1 по 5 грудня на майдані Незалежності працюватиме Будиночок Святого Миколая. З 16:00 до 20:00 ви зможете прийти з дітками та сфотографуватися з казковими персонажами, написати лист Миколаю.
6 грудня о 17:00 відбудеться урочисте відкриття Резиденції. Святий Миколай прийматиме наймолодших жителів у своєму Будиночку 6 та 7 грудня.
Протягом грудня в Нововолинській громаді проходитимуть тематичні благодійні заходи для дітей. Афіша буде розміщена на сторінках міської ради та відділу культури.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську не прикрашатимемо головну ялинку. Причини, думаю, всім зрозумілі", - написав він.
Але діти мають відчути радість свята. Тому вже з 1 по 5 грудня на майдані Незалежності працюватиме Будиночок Святого Миколая. З 16:00 до 20:00 ви зможете прийти з дітками та сфотографуватися з казковими персонажами, написати лист Миколаю.
6 грудня о 17:00 відбудеться урочисте відкриття Резиденції. Святий Миколай прийматиме наймолодших жителів у своєму Будиночку 6 та 7 грудня.
Протягом грудня в Нововолинській громаді проходитимуть тематичні благодійні заходи для дітей. Афіша буде розміщена на сторінках міської ради та відділу культури.
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