У Нововолинську головну ялинку не прикрашатимуть та дітям подарують свято

Цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську не прикрашатимуть головну ялинку.Про це повідомив міський голова Нововолинська"Цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську не прикрашатимемо головну ялинку. Причини, думаю, всім зрозумілі", - написав він.Але діти мають відчути радість свята. Тому вже з 1 по 5 грудня на майдані Незалежності працюватиме Будиночок Святого Миколая. З 16:00 до 20:00 ви зможете прийти з дітками та сфотографуватися з казковими персонажами, написати лист Миколаю.6 грудня о 17:00 відбудеться урочисте відкриття Резиденції. Святий Миколай прийматиме наймолодших жителів у своєму Будиночку 6 та 7 грудня.Протягом грудня в Нововолинській громаді проходитимуть тематичні благодійні заходи для дітей. Афіша буде розміщена на сторінках міської ради та відділу культури.