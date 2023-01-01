На Волині сьогодні одружився військовий

Військовослужбовецьіз Торчинської громади прийшов додому в коротку відпустку й розписався зі своєю коханою.У п’ятницю, 24 листопада, він та його обраниця стали на рушничок щастя, – інформують у фейсбуці Торчинської громади.Церемонію реєстрації шлюбу провела секретар селищної ради. У своєму вітанні вона наголосила, що народження нової української родини є символом відродження країни, впевненості у її майбутньому та віри у нашу перемогу!«Щиро вітаємо новостворену сім’ю! Бажаємо, щоб любов, тепле слово, підтримка, повага завжди панували у вашому житті! Усе буде Україна!» – йдеться у дописі.