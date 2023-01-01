На Волині сьогодні одружився військовий

На Волині сьогодні одружився військовий
Військовослужбовець Володимир Карась із Торчинської громади прийшов додому в коротку відпустку й розписався зі своєю коханою.

У п’ятницю, 24 листопада, він та його обраниця стали на рушничок щастя, – інформують у фейсбуці Торчинської громади.

Церемонію реєстрації шлюбу провела секретар селищної ради Лідія Бабіюк. У своєму вітанні вона наголосила, що народження нової української родини є символом відродження країни, впевненості у її майбутньому та віри у нашу перемогу!

«Щиро вітаємо новостворену сім’ю! Бажаємо, щоб любов, тепле слово, підтримка, повага завжди панували у вашому житті! Усе буде Україна!» – йдеться у дописі.

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Теги: військовий, одруження
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24 листопад, 23:18
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