Родини у Луцьку почали безплатно отримувати дрова

Під час опалювального сезону 2023-2024 років згідно з розпорядженням Луцького міського голови комунальне підприємство "Парки та сквери" має доставити дрова для понад сотні родин громади.Про це розповів Суспільному майстер комунального підприємства "Парки та сквери"Деревиною для опалення осель забезпечують малозабезпечених, сім'ї військовослужбовців та багатодітних. Кожна сім'я із затвердженого списку отримає по п'ять кубічних метрів деревини.Дрова комунальники заготовляють на території міста. В основному це сухостійні, хворі дерева та такі, що осипаються і несуть, загрозу як майну, так життю і здоров'ю людей, каже Тарас Обозовський. Додає на зрізання має спеціальний ордер.Цього разу комунальники працювали у центрі міста. Зрізали п'ять дерев: ялину, дві берези та клени.Дрова повезли лучанці. Жінка доглядає за лежачою мамою, яка має першу групу інвалідності. В оселі жінки — пічне опалення. Температура повітря в квартирі у центрі міста — 5 градусів тепла."Ми не голодні, на харчі нам хватає, а от щоб дрова купити — нема грошей", — каже жінка.За допомогою звернулась до Луцької міської ради. Каже: написала відповідну заяву, зібрала документи, а тепер отримала дрова.Пільгові дрова цієї осені уже отримали понад 30 сімей, каже Тарас Обозовський.