Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА

Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА
Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 93 кілограми серед молоді у Албанії.

Про це повідомили у Національній Федерації змішаних єдиноборств ММА України.

Іван Поремчук родом із села Деревок Любешівського району. Є членом луцького спортивного клубу "Воїн".

У складі збірної України зі змішаних єдиноборств ММА вирушив на чемпіонат світу до Тирани, Албанія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Іван Поремчук, чемпіон, ММА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Родини у Луцьку почали безплатно отримувати дрова
Сьогодні, 22:47
Волинська ОВА перевірятиме усіх учасників тендерних торгів ще ретельніше
Сьогодні, 22:12
Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 21:34
Волинь долучиться до вшанування пам’яті жертв Голодоморів
Сьогодні, 21:15
На Волині розшукують військового, який самовільно залишив частину
Сьогодні, 20:51
Схожі новини
Як лучанин готується до чемпіонату Європи з ММА в Італії. ФОТО. ВІДЕО Як лучанин готується до чемпіонату Європи з ММА в Італії. ФОТО. ВІДЕО
15 серпень, 2022, 15:29
12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА 12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА
12 липень, 08:35
23-річний волинянин став чемпіоном України з ММА 23-річний волинянин став чемпіоном України з ММА
11 квітень, 00:50
Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА
19 серпень, 2022, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Родини у Луцьку почали безплатно отримувати дрова
Сьогодні, 22:47
 0
Волинська ОВА перевірятиме усіх учасників тендерних торгів ще ретельніше
Сьогодні, 22:12
 0
Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 21:34
 0
Волинь долучиться до вшанування пам’яті жертв Голодоморів
Сьогодні, 21:15
 0
На Волині розшукують військового, який самовільно залишив частину
Сьогодні, 20:51
 0
Медіа
відео
1/8