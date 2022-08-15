Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА

Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 93 кілограми серед молоді у Албанії.



Про це повідомили у Національній Федерації змішаних єдиноборств ММА України.



Іван Поремчук родом із села Деревок Любешівського району. Є членом луцького спортивного клубу "Воїн".



У складі збірної України зі змішаних єдиноборств ММА вирушив на чемпіонат світу до Тирани, Албанія.



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