Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 21:34
Волинянин Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 93 кілограми серед молоді у Албанії.
Про це повідомили у Національній Федерації змішаних єдиноборств ММА України.
Іван Поремчук родом із села Деревок Любешівського району. Є членом луцького спортивного клубу "Воїн".
У складі збірної України зі змішаних єдиноборств ММА вирушив на чемпіонат світу до Тирани, Албанія.
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Про це повідомили у Національній Федерації змішаних єдиноборств ММА України.
Іван Поремчук родом із села Деревок Любешівського району. Є членом луцького спортивного клубу "Воїн".
У складі збірної України зі змішаних єдиноборств ММА вирушив на чемпіонат світу до Тирани, Албанія.
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