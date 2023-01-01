Волинь долучиться до вшанування пам’яті жертв Голодоморів

Завтра, 25 листопада, о 16.00 годині відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання та загальнонаціональна акція «Запали свічку пам’яті».Щороку в останню суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.Пам'ять про ці події і дати надзвичайно важлива. Акція покликана зберегти наші згадки про жертв Голодомору та застерегти українську і світову спільноту від найменшої можливості повторення цих чорних сторінок нашої історії.Адже сьогодні ми знову маємо справу з російським імперіалізмом, який і не приховує своїх злочинних намірів: знищити Україну та українську ідентичність.Символом цього року стала окопна свічка, її живий вогонь - це символ пам'яті, це тепло, це надія. Надія на те, що нам вистачить сил вистояти та перемогти.У День пам’яті жертв Голодомору кожен волинянин може запалити свічку пам'яті за вбитими голодом. А також передати тепло тим, хто нині бореться, аби більше цього ніколи не сталось, інформує Волинська ОВА.