Автопарк Волині поповнився трьома шкільними автобусами

Сьогодні, 24 листопада 2023 року, начальник обласної військової адміністраціївручив ключі від трьох шкільних автобусів. Зокрема, транспорт попрямує до закладів освіти Горохівської, Литовезької та Торчинської громад.Про це повідомляє Волинська ОВА.Це чергова партія шкільних автобусів, що придбані за рахунок співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Починаючи з серпня цього року для підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти області вже передано 14 автобусів.Як зазначила голова Литовезької ТГ, новенький автобус перевозитиме дітей місцевого ліцею імені Володимира Якобчука. Загалом тут навчається 137 учнів, 75 з яких довозять з Литовежа, Мовників та Кречова.Що ж стосується Торчинської ТГ, за словами місцевого голови, автотранспорт довозитиме дітей до двох навчальних закладів: Скірченської гімназії та Воютинського ліцею. Загалом близько 60 місцевих школярів матимуть змогу комфортно та швидко добиратися на уроки.Третій автобус перевозитиме учнів Скобелківської гімназії. Про це розповів начальник управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я Горохівської ТГ«Загалом у Скобелківській гімназії навчається 230 учнів. Новий автобус довозитиме майже 50 дітей з двох навколишніх сіл – Марковичі та Бистровиця. Окрім того, 27 школярів із Маркович до Горохова. Нині їх довозять орендованим автотранспортом».Нагадаємо, що парк шкільних автобусів налічує 230 одиниць техніки. Залишається загальна потреба у придбанні 49 шкільних автобусів.