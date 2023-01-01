Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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