Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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