Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію